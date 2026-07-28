Στην επιτροπή δεοντολογίας παραπέμπει ο πρόεδρος της Βουλής τον Κυριαζίδη

Το βράδυ και όσο η συνεδρία της Ολομέλειας ήταν ακόμα σε εξέλιξη ο Πρόεδρος της Βουλής απέστειλε στην Επιτροπή Δεοντολογίας το επίμαχο απόσπασμα από τα πρακτικά. Ο κ. Κακλαμάνης, με επιστολή του επισημαίνει πως, «στη συνεδρίαση αυτή προκλήθηκε ένταση, εξαιτίας ομιλίας μέλους του Ελληνικού Κοινοβουλίου, που πλήττει το κύρος του κοινοβουλευτικού θεσμού».

Ως εκ τούτου ζητά από την Επιτροπή Δεοντολογίας να εξετάσει, «εάν η εν λόγω συμπεριφορά συνάδει με τις υποχρεώσεις των μελών του Ελληνικού Κοινοβουλίου, όπως αυτές περιγράφονται στις διατάξεις του Κώδικα Δεοντολογίας τους»

Νωρίτερα, είχε προηγηθεί νέος γύρος αντιπαράθεσης σχετικά με την σημερινή τοποθέτηση του βουλευτή της ΝΔ, Δημήτρη Κυριαζίδη, εναντίον της Ζωής Κωνσταντοπούλου, σημειώθηκε πριν λίγο στη Βουλή. Αφορμή αυτή την φορά στάθηκε η τοποθέτηση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της πλειοψηφίας κ. Δ. Καιρίδη.

Ο κ. Καιρίδης υποστήριξε πως η κορωνίδα της πολιτικής της ΝΔ «είναι η προστασία των δικαιωμάτων όλων των Ελλήνων. Το έχουμε αποδείξει και με πράξεις. Παίρνοντας δύσκολες αποφάσεις και μάλιστα πρόσφατα για να προστατεύσουμε τα δικαιώματα συγκεκριμένων κοινωνικών ομάδων, μη διστάζοντας να συγκρουστούμε ακόμα και με προνομιακά σε εμάς ακροατήρια. Και αναλαμβάνοντας το όποιο πολιτικό κόστος. Διότι ξέρουμε και πιστεύουμε

πιστεύουμε ότι τα δικαιώματα δεν μπαίνουν στη ζυγαριά του πολιτικού κόστους ή της δημοφιλίας αλλά χρήζουν υπεράσπισης και προάσπισης σε κάθε περίπτωση».

Ο κ. Καιρίδης στηλίτευσε το γεγονός πως «με πρωτοβουλία συγκεκριμένων συναδέλφων έχουμε επαναλαμβανόμενη, όχι μόνο κακοποιητική, όχι μόνο υβριστική, θα σας έλεγα, βαθύτατα αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά. Όποιος δίνει δικαίωμα στον κατηγορούμενο να προσποιείται και να εμφανίζεται ως κατήγορος, δεν προσφέρει υπηρεσία ούτε στη Βουλή, ούτε στην πατρίδα».

Απευθυνόμενος δε, ευθέως προς την Πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας,είπε χαρακτηριστικά: «Εσείς δεν καταδικάζετε καν τη βία. Και γι αυτό δεν ανήκετε στο δημοκρατικό τόξο. Χαιδεύετε τη βία. Και κόμμα που χαϊδεύει και πολιτικός που χαϊδεύει τη βία, δεν είναι κόμμα δημοκρατικό. Στη δημοκρατία δεν έχει θέση η βία, ούτε η λεκτική, αλλά ακόμα περισσότερο ούτε η φυσική βία, που οδηγεί μάλιστα σε νεκρούς. Άρα μην υποκρίνεστε. Αυτή είναι αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά. Και γι’ αυτό σας έχουμε καταγγείλει κατ’ επανάληψη. Δυστυχώς, με απόφαση όλων ημών, έχουμε επιδείξει ατέλειωτη ανοχή. Ατέλειωτη, και εδώ και στις επιτροπές. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν η συμπεριφορά σας δεν είναι φασίζουσα»

Παρόλα αυτά, σε διαφορετικό μήκος κύματος ήταν οι παρεμβάσεις τόσο του υφυπουργού Πολιτισμού. Α. Φωτήλα όσο και ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Π. Αμυρά.

«Από την πρώτη στιγμή ζητήσαμε το λόγο να καταθέσουμε την αντίδραση μας για συνάδελφο. Θέλω να καταδικάσω ξεκάθαρα τη συμπεριφορά Κυριαζίδη συμπεριφορά που δεν τιμά τον ίδιο το θεσμικό του ρόλο το κοινοβούλιο και τον ιερό χώρο της δημοκρατίας. Δεν χωρούν ούτε όμως ούτε αλλά ούτε άνω τελεία, μόνο τελεία και παύλα», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Φωτήλας.

«Καταδικάζουμε εννοείται σεξιστική συμπεριφορά και κακοποιητικό λόγο. Δεν μπορούμε να ανεχτούμε τέτοιο κακοποιητικό λόγο έναντι οποιουδήποτε. Είμαι σίγουρος πως εκφράζω το σύνολο βουλευτών της ΝΔ», υπογράμμισε.