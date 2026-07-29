Στην Επιτροπή Δεοντολογίας ο Δημήτρης Κυριαζίδης μετά τις νέες δηλώσεις για τη Ζωή Κωνσταντοπούλου

Στην Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής παραπέμπεται, με εισήγηση του προέδρου της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Δημήτρης Κυριαζίδης, μετά τις νέες δηλώσεις του στην Ολομέλεια σχετικά με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Η Επιτροπή καλείται να εξετάσει εάν στοιχειοθετείται παράβαση του Κανονισμού της Βουλής και να εισηγηθεί τις προβλεπόμενες κυρώσεις.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ η Επιτροπή Δεοντολογίας θα εξετάσει εάν οι χθεσινές τοποθετήσεις του Δημήτρη Κυριαζίδη συνιστούν παράβαση του Κανονισμού της Βουλής.

Εφόσον διαπιστωθεί παράβαση, οι κυρώσεις που προβλέπονται είναι τρεις: επίπληξη, καταλογισμός αντικοινοβουλευτικής συμπεριφοράς ή περικοπή μέρους της βουλευτικής αποζημίωσης.

Ο Κυριαζίδης επανήλθε στη γνωστή αντιπαράθεση

Η υπόθεση άνοιξε εκ νέου λίγο πριν από την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας για το νομοσχέδιο του υπουργείου Πολιτισμού, όταν ο Δημήτρης Κυριαζίδης επανήλθε στη δημόσια αντιπαράθεσή του με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία είχε οδηγήσει πριν από λίγους μήνες στη διαγραφή του από την Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας.

Από το βήμα της Ολομέλειας, ο βουλευτής υποστήριξε ότι η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας τον «καθυβρίζει» και τον «κακοποιεί» πολιτικά, ενώ επανέλαβε ότι η επίμαχη φράση που είχε απευθύνει προς εκείνη ήταν, όπως είπε, «ευχή».

Αντιδράσεις από βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας

Η τοποθέτηση του Δημήτρη Κυριαζίδη προκάλεσε νέες αντιδράσεις εντός της Βουλής.

Τη στάση του καταδίκασαν, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, η υφυπουργός Πολιτισμού, κ. Φωτήλας και οι βουλευτές Γιώργος Αμυράςκαι Δημήτρης Καιρίδης. Από την πλευρά του, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, κ. Καιρίδης καταδίκασε τις δηλώσεις, επισημαίνοντας ωστόσο ότι η Ζωή Κωνσταντοπούλου βρίσκεται συχνά στο επίκεντρο έντονων κοινοβουλευτικών αντιπαραθέσεων.

Παρέμβαση και από τη ΝΙΚΗ

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο βουλευτής της ΝΙΚΗΣ, Σπύρος Τσιρώνης, ανέφερε από το βήμα της Ολομέλειας ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι υποβάλλονται σε ψυχιατρική αξιολόγηση πριν από την πρόσληψή τους και διερωτήθηκε εάν θα μπορούσε να ισχύσει αντίστοιχη διαδικασία και για τους βουλευτές.

Στην ίδια συνεδρίαση εξετάζεται και η άρση ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου

Η Επιτροπή Δεοντολογίας συνεδριάζει επίσης για αίτημα άρσης της βουλευτικής ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου, έπειτα από μήνυση που έχει καταθέσει ο δημοσιογράφος Πέτρος Κουτσούκος.

Η μήνυση αφορά τα αδικήματα της συκοφαντικής δυσφήμησης κατ’ εξακολούθηση και της εξύβρισης. Η Επιτροπή θα εισηγηθεί προς την Ολομέλεια, η οποία θα λάβει και την τελική απόφαση για το αν θα αρθεί ή όχι η ασυλία της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας.