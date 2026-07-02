Στην Ελλάδα καταφθάνουν 245 Ευρωπαίοι πυροσβέστες για τη φετινή αντιπυρική περίοδο

Στα μέσα Ιουλίου αναμένονται στην Ελλάδα οι πρώτες αποστολές Ευρωπαίων πυροσβεστών, από τους 245 συνολικά που θα φιλοξενηθούν στη χώρα μας κατά τη φετινή αντιπυρική περίοδο, στο πλαίσιο του Προγράμματος Προεγκατάστασης του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας (UCPM), ανακοίνωσε το υπουργείο Κλιματικής Αλλαγής και Πολιτικής Προστασίας.

Οι 245 πυροσβέστες, με μηχανοκίνητα τμήματα, από Γαλλία, Μολδαβία, Ρουμανία και Τσεχία θα αναπτυχθούν σταδιακά από τις 16 Ιουλίου μέχρι και τις 15 Σεπτεμβρίου 2026 στις επιχειρησιακές βάσεις του Πυροσβεστικού Σώματος σε Αττική/Νέα Μάκρη, Θεσσαλονίκη και Πάτρα.

Σκοπός του προγράμματος είναι να συνδράμουν τους Έλληνες συναδέλφους τους στην αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών, να εκπαιδευτούν στο πλευρό τους σε πραγματικές συνθήκες στο πεδίο και να μεταφέρουν στην πατρίδα τους πολύτιμες εμπειρίες και γνώση.

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας του φετινού προγράμματος, το Πυροσβεστικό Σώμα πραγματοποίησε στα τέλη Μαΐου κοινό επιμορφωτικό σεμινάριο για τους Συνδέσμους Αξιωματικούς Ξένων Αποστολών και τους Διοικητικούς Συνδέσμους, ενώ από 17 έως 19 Ιουνίου 2026 υλοποιήθηκε στην Αθήνα το επιμορφωτικό σεμινάριο για τους επικεφαλής των εισερχόμενων ομάδων (Team Leaders).

Η Ελλάδα μετέχει αδιαλείπτως στο Πρόγραμμα Προεγκατάστασης στα πέντε χρόνια που υλοποιείται, ενώ ήταν η Χώρα που φιλοξένησε το pilot project του 2022. Για μία ακόμη χρονιά, μάλιστα, θα είναι η Χώρα που θα υποδεχτεί τον μεγαλύτερο αριθμό πυροσβεστών.

Επιπλέον δύο ελληνικά τμήματα 21 πυροσβεστών από τις Ειδικές Μονάδες Δασικών Επιχειρήσεων (Ε.ΜΟ.Δ.Ε.) θα εγκατασταθούν:

Από 1η έως 15 Ιουλίου 2026, με μηχανοκίνητο τμήμα δασοπυρόσβεσης, στην πόλη του Gignac, στην ευρύτερη περιοχή του Monpelieur, στη Νότια Γαλλία για να ενισχύσουν τους Γάλλους συναδέλφους τους και

Από 1η έως 15 Σεπτεμβρίου 2026 στον δασικό σταθμό στη θέση Πλατάνια του Δήμου Λεμεσού, για να ενισχύσουν τους συναδέλφους τους στην Κύπρο.

Συνολικά, στο Πρόγραμμα Προεγκατάστασης μετέχουν κατά τη φετινή αντιπυρική περίοδο 777 πυροσβέστες από 14 διαφορετικές χώρες του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας, περισσότεροι από κάθε άλλη χρονιά. Πέραν της Ελλάδας, θα φιλοξενηθούν ακόμη σε Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία, Κύπρο και Πορτογαλία, με τις χώρες υποδοχής να είναι επίσης περισσότερες από κάθε άλλη χρονιά.