Στην ΕΛ.Α.Σ. δεν θεωρούν πως υπάρχει θέμα με την δεύτερη θέση

Του: Σταύρου Αλχατζίδη

Κινδυνεύει άραγε η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη να χάσει την δεύτερη θέση; Για τους επιτελείς της Αμαλίας τέτοια δυσάρεστη εξέλιξη δεν υπάρχει. Ωστόσο αυτό δεν σημαίνει πως υπάρχει μία εύλογη ανησυχία για την πτώση των ποσοστών του κόμματος. Στην ΕΛ.Α.Σ. θεωρούν πως το επόμενο χρονικό διάστημα η βελόνα θα κουνηθεί προς τα πάνω. Στηρίζουν αυτήν την εκτίμηση τους στην ανακοίνωση των ψηφοδελτίων που αναμένεται να εγκριθούν στις 21 και 22 Νοεμβρίου στο εθνικό συμβούλιο του κόμματος.

Όπως λένε στο επιτελείο του πρώην πρωθυπουργού η ανακοίνωση των ψηφοδελτίων θα λειτουργήσει προωθητικά ως προς τις επιδόσεις του κόμματος. Και αυτό γιατί θα μπουν σε πρώτο πλάνο και άλλα πρόσωπα, που σήμερα, έχουν μείνει εκτός του κάδρου της δημοσιότητας. Ταυτόχρονα το κόμμα θα δείξει πως διαθέτει ” πάγκο” και δεν περιορίζεται στο πρόσωπο του Αλέξη Τσίπρα και μερικών στελεχών που αυτή τη στιγμή βρίσκονται στην πρώτη γραμμή.

Επίσης αναμενόμενο είναι αυτά τα πρόσωπα, έχοντας πλέον τον τίτλο του υποψήφιου βουλευτή, να ” κατέβουν” στον κόσμο και να επικοινωνήσουν τις θέσεις της ΕΛ.Α.Σ. Το χρονοδιάγραμμα προβλέπει την ανακοίνωση του μεγαλύτερου μέρους των ονομάτων στο εθνικό συμβούλιο και σταδιακά μέχρι τα Χριστούγεννα θα προστίθενται “πινελιές”.

Σε ότι αφορά τις προσχωρήσεις. Το επόμενο χρονικό διάστημα αναμένεται να παραιτηθούν από την βουλευτική έδρα ο ανεξάρτητος βουλευτής Αχαΐας Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, ο ανεξάρτητος βουλευτής Φθιώτιδας Γιάννης Σαρακιώτης και ο ανεξάρτητος βουλευτής Κορινθίας Γιώργος Ψυχογιός. Επίσης οι Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, η Όλγα Γεροβασίλη, η Πόπη Τσαπανίδου, ο Κώστας Μπάρκας, η Καλλιόπη Βέττα και οι προερχόμενοι από τη Νέα Αριστερά Νάσος Ηλιόπουλος και Αλέξης Χαρίτσης. Όλοι τους αναμένεται να βρεθούν στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη.

Μετά το ΠΑΣΟΚ και τον ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ. και η Νέα Αριστερά στρέφει τα πυρά της προς την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη.

” Το αρχηγικό κόμμα του Αλέξη Τσίπρα έχει πάρει διαζύγιο με την Αριστερά και τα συμφέροντα της συντριπτικής πλειονότητας της ελληνικής κοινωνίας”, ανέφερε σε σχετική ανακοίνωση της. Στην “Αμαλίας” θεωρούν πως αυτές οι επιθέσεις δεν είναι τυχαίες, αλλά αποτελούν μία προσπάθεια, ώστε να ξαναμοιραστεί η πίττα της κεντροαριστερας.

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