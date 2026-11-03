Στην Εκτελεστική Γραμματεία της ΝΔ ο Στράτος Σιμόπουλος

Νέο κομματικό ρόλο αναλαμβάνει ο βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης της Νέας Δημοκρατίας, Στράτος Σιμόπουλος, ο οποίος, με απόφαση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, συμμετέχει πλέον στην Εκτελεστική Γραμματεία της ΝΔ.

Την εξέλιξη γνωστοποίησε ο ίδιος με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για την απόφαση και υπογραμμίζοντας ότι θα καταβάλει όλες του τις δυνάμεις, από τη νέα του θέση, για την επίτευξη της αυτοδυναμίας της Νέας Δημοκρατίας στις επόμενες εθνικές εκλογές.

Η συμμετοχή του κ. Σιμόπουλου στο κομματικό όργανο έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η ΝΔ εντείνει την οργανωτική της προετοιμασία ενόψει των προσεχών εκλογώ .

Υπενθυμίζεται ότι χθες το απόγευμα συνεδρίασε, υπό την προεδρία του Κυριάκου Μητσοτάκη, η Εκτελεστική Γραμματεία της Νέας Δημοκρατίας. Στο επίκεντρο της συνεδρίασης βρέθηκαν ζητήματα λειτουργίας της Πολιτικής Επιτροπής και των υπόλοιπων κομματικών οργάνων, καθώς και η κινητοποίηση των κομματικών στελεχών μέσω περιοδειών κυβερνητικών κλιμακίων σε ολόκληρη τη χώρα.

Παράλληλα, συζητήθηκαν θέματα που αφορούν την οργανωτική προετοιμασία και την ενίσχυση του κομματικού μηχανισμού ενόψει των εκλογών του 2027.