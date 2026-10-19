Στην εκδήλωση της ΕΛ.ΑΣ. ο Κυρ. Μητσοτάκης για την «Ημέρα της Ελληνικής Αστυνομίας»

Το «παρών» στην γιορτή της Ελληνικής Αστυνομίας έδωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ειδικότερα, με αφορμή τον εορτασμό της Ημέρας της Ελληνικής Αστυνομίας και της μνήμης του προστάτη του Σώματος, Μεγαλομάρτυρα Αγίου Αρτεμίου, πραγματοποιήθηκε εκδήλωση στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, παρουσία εκπροσώπων της ηγεσίας της ΕΛ.ΑΣ, αλλά και του υπουργού Πολιτικής Προστασίας, Μιχάλη Χρυσοχοϊδη.

Η 20ή Οκτωβρίου έχει καθιερωθεί από την Πολιτεία ως ημέρα τιμής και αναγνώρισης της προσφοράς της Ελληνικής Αστυνομίας στην κοινωνία και τη χώρα.

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Πηγή φωτογραφιών:ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΜΗΤΣΟΣ/ Γ.Τ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ/EUROKINISSI

Μ. Χρυσοχοΐδης: «Η ασφάλεια είναι ένα δημοκρατικό δικαίωμα» – Το στοίχημα για τις γειτονιές

Στην ανάγκη διαρκούς εξέλιξης και προσαρμογής της Αστυνομίας στις σύγχρονες απαιτήσεις, αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης κατά την ομιλία του στην εκδήλωση για την Ημέρα της Ελληνικής Αστυνομίας.

Ο υπουργός έδωσε έμφαση στην αξιοποίηση της τεχνολογίας για την εξιχνίαση του οργανωμένου εγκλήματος και τον περιορισμό της οπαδικής βίας, ενώ αναφέρθηκε, επίσης, στην αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας και στην εντατικοποίηση των ελέγχων για την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.

Ειδικότερα, ο κ. Χρυσοχοΐδης υπογράμμισε ότι η ασφάλεια αποτελεί «ένα δημοκρατικό δικαίωμα, ένα συνταγματικό δικαίωμα» και κάλεσε την ηγεσία και το προσωπικό της ΕΛΑΣ να συνεχίσουν την προσπάθεια για τη βελτίωση της ασφάλειας των πολιτών. Όπως ανέφερε, στόχος είναι το 2026 και το 2027 να μπορούν οι πολίτες, τα παιδιά και οι οικογένειές τους να κυκλοφορούν στις γειτονιές τους ακόμη και τις πρώτες πρωινές ώρες, χωρίς φόβο.

Αναφερόμενος στην αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος, σημείωσε ότι, σύμφωνα με τον ίδιο, δεν υπάρχει πλέον ανεξιχνίαστη υπόθεση στον συγκεκριμένο τομέα, αποδίδοντας τα αποτελέσματα στην καλύτερη οργάνωση, στη σωστή διαχείριση του προσωπικού και στην αξιοποίηση ικανών στελεχών. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη συμβολή της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών και των επιστημόνων που αξιοποιούν ψηφιακά ευρήματα για την εξιχνίαση εγκλημάτων.

Παράλληλα, στάθηκε στη σημασία της τεχνολογίας για την αντιμετώπιση της οπαδικής βίας, επισημαίνοντας ότι το ηλεκτρονικό εισιτήριο, η ταυτοποίηση των φιλάθλων, η νέα νομοθεσία και οι κάμερες στα γήπεδα συνέβαλαν στον περιορισμό των μαζικών επεισοδίων.

Για την ενδοοικογενειακή βία, ανέφερε ότι καθημερινά περίπου 120 θύματα καλούν την ‘Αμεση Δράση για να καταγγείλουν σχετικά περιστατικά, τονίζοντας τη σημασία της προστασίας τους και της ενθάρρυνσης περισσότερων θυμάτων να απευθύνονται στις Αρχές.

Τέλος, γνωστοποίησε ότι έως το τέλος Σεπτεμβρίου του 2026 είχαν πραγματοποιηθεί περίπου 2,5 εκατομμύρια αλκοτέστ στους ελληνικούς δρόμους, έναντι περίπου 1,2 εκατομμυρίων την προηγούμενη χρονιά. Σύμφωνα με τον υπουργό, η εντατικοποίηση των ελέγχων έχει συμβάλει στη βελτίωση της οδικής συμπεριφοράς και στη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων, ενώ πέρυσι σώθηκαν, όπως ανέφερε, 145 έως 146 ζωές.

Κλείνοντας, ο κ. Χρυσοχοΐδης εξήρε το έργο των αστυνομικών και επανέλαβε ότι προτεραιότητα παραμένει η αποτελεσματικότερη προστασία των πολιτών και η εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας σε κάθε γειτονιά.