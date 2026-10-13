Στην διευρυμένη πολιτική επιτροπή της ΕΛ.Α.Σ. η συνέχεια…

Του: Σταύρου Αλχατζίδη

Στην διευρυμένη συνεδρίαση της πολιτικής επιτροπής, που θα γίνει την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, στρέφονται τα βλέμματα των στελεχών της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Εκτός των μελών του οργάνου θα μετέχουν οι τομεάρχες και οι αναπληρωτές τους στοιχείο που δείχνει πως ο Αλέξης Τσίπρας θέλει να έχει στο ακροατήριο τα περισσότερα στελέχη πρώτης γραμμής του κόμματος.

Η συνεδρίαση βέβαια αποκτά ακόμη πιο ενδιαφέρον χαρακτήρα, αφού μέλος της πολιτικής επιτροπής είναι και ο Θανάσης Καρτερός το άρθρο του οποίου έχει προκαλέσει σωρεία αντιδράσεων. Σήμερα ο πρώην λογογράφος του κ. Τσίπρα με νέο του άρθρο τόνισε πως ο ίδιος εκφράζει τις προσωπικές του απόψεις χωρίς να ρωτάει ή να λογοδοτεί σε κάποιον.

Την ίδια ώρα στο εσωτερικό του κόμματος πολλοί είναι εκείνοι που προσπαθούν να μεταφράσουν τις προθέσεις του κ. Καρτερού. Δηλαδή για ποιο λόγο επέλεξε να επιτεθεί με αυτόν τον προφανώς άκομψο τρόπο στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Οι ερμηνείες δίνουν και παίρνουν, ωστόσο η συζήτηση αφορά εκτιμήσεις.

Ο Αλέξης Τσίπρας, που ολοκληρώνει σήμερα την περιοδεία του στην Κρήτη, επιχειρεί να κατεβάσει τους τόνους. Επαναλαμβάνοντας στην ουσία αυτό που είχε παλιότερα πως βλέπει το ΠΑΣΟΚ ως ανταγωνιστή και όχι ως αντίπαλο.

“Σήμερα βεβαίως θα είμαστε σε τζαρτζαρίσματα. Γιατί να το πω έτσι; Είμαστε ανταγωνιστές, αλλά δεν πρέπει να αναπαράγουμε μία λογική, ότι είμαστε οι βασικοί αντίπαλοι. Πάντως αντίπαλος δικός μου δεν είναι ο Ανδρουλάκης. Αντίπαλος δικός μου είναι ο Μητσοτάκης”, είπε ο πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ. σε χθεσινοβραδινή του συνέντευξη σε τηλεοπτικό σταθμό της Κρήτης.