ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Στην δεύτερη θέση μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου οι νέοι αργούν περισσότερο να εγκαταλείψουν την πατρική τους κατοικία παραμένει η Ελλάδα, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε η Eurostat για το 2025. Συγκεκριμένα ο μέσος όρος αποχώρησης των νέων από το πατρικό στη χώρα μας διαμορφώθηκε στα 30,9 έτη επίδοση που μοιραζόμαστε με τη Σλοβακία, με την Κροατία να καταγράφει τη μεγαλύτερη ηλικία πανευρωπαϊκά στα 31,5 έτη, ενώ την πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν η Ισπανία και η Ιταλία στα 30,2 έτη. Στον αντίποδα, οι χαμηλότερες ηλικίες απογαλακτισμού καταγράφονται στη Φινλανδία (21,4 έτη), τη Δανία (21,8 έτη), καθώς και στην Εσθονία και τη Λιθουανία (22,7 έτη), με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο να κινείται οριακά αυξημένος στα 26,3 έτη. Όπως επισημαίνει η Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία, η καθυστέρηση στην αυτονόμηση των νέων συνδέεται άμεσα με την πορεία της απασχόλησης. Στις χώρες όπου οι νέοι φεύγουν νωρίτερα από το πατρικό όπως η Ολλανδία, η Δανία, η Γερμανία και η Σουηδία τα ποσοστά απασχόλησης των ατόμων ηλικίας 20 έως 29 ετών υπερβαίνουν τον ευρωπαϊκό μέσο όρο του 65,5%. Αντίθετα σε κράτη όπως η Ελλάδα, η Κροατία, η Ισπανία και η Ιταλία, όπου η έξοδος από την οικογενειακή εστία καθυστερεί σημαντικά, τα αντίστοιχα ποσοστά απασχόλησης των νέων παραμένουν αισθητά χαμηλότερα από τον κοινοτικό μέσο όρο.

από Team MyPortal.gr
Δημοσιεύθηκε από Team MyPortal.gr
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Επεισόδιο με τραυματισμό σημειώθηκε σε διαμέρισμα στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης, ενώ για την υπόθεση η Αστυνομία προχώρησε σε δύο συλλήψεις.

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της περασμένης Δευτέρας, όταν, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., 49χρονος τραυμάτισε 43χρονο, μέσα στο σπίτι του, με χρήση χαρτοκόπτη. Ο 43χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια αποχώρησε.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη και των δύο ανδρών- ο 49χρονος για επικίνδυνη σωματική βλάβη κι επειδή βρέθηκαν στο διαμέρισμα τρία δενδρύλλια κάνναβης, ενώ ο 49χρονος για κατοχή δισκίων που εμπίπτουν στον νόμο περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Οι Αρχές εξετάζουν εάν το επεισόδιο συνδέεται με ναρκωτικά.

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