Στην ΔΕΘ ο Αλέξης Τσίπρας – Συνάντηση με τον Μαργαριτη Σχοινά εκπληξη

Του Σταύρου Αλχατζιδη

Στην διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης βρέθηκε ο Αλέξης Τσίπρας. Αρχικά συναντήθηκε με την τοπική του οργανισμού και στην συνέχεια επισκέφθηκε τα περίπτερα της.

Πρώτη στάση το περίπτερο του Ηρακλή όπου άκουσε τα παράπονα των υπευθύνων της ομάδας για το γήπεδο του.

Στο περίπτερο του Απόλλωνα Καλαμαριάς πήρε τρία δώρα. Μια μπάλα ” για να βάζετε γκολ “, του είπαν μια φανέλα με το νούμερο 26 ” έτος που ιδρύθηκε το κόμμα σας” και μια γραβάτα.

Στο επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης άκουσε τον Πρόεδρο του Κυριάκο Μερελη να μιλά για δύσκολο περιβάλλον.

Το πιο εντυπωσιακό στιγμιότυπο καταγράφηκε όταν βρέθηκε σε μια συζήτηση που γινόταν που διοργάνωσε το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και αφορούσε τη χαμένη πολιτική εμπιστοσύνη και τον ρόλος των δημοσκοπήσεων. Και αυτό γιατί παρών ήταν ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Σκοινας.

“Αυτό είναι αθέμιτος ανταγωνισμός ” , είπε μόλις τον είδε ο υπουργό σχολιάζοντας παράλληλα ” πως ήρθε ο Τσίπρας και μας έφερε τις κάμερες “.

Στην ίδια συζήτηση παρών και ο συνεργάτης του κ. Τσίπρα Νίκος Μαραντζιδης.

Τον κ. Τσίπρα συνόδευαν η

Υπεύθυνη Πολιτικού Σχεδιασμού: Φωτονιάτα Ευγενία, ο Διευθυντης του Πολιτικού του Γραφείου Βασιλειάδης Γιώργος, η διευθύντρια του

νομικού Γραφείου Πεππέ Γιάννα, ο τομεάρχης Εξωτερικών Τζιμιτρας Χαρης, η ναπληρωτρια τομεαρχης τομεάρχης νησιωτικής πολιτικης Μαρια Καμμα, η αναπληρώτρια τομεάρχης εργασίας Αγγελάκη Νεκταρία.