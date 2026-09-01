Στην Άτυπη Συνάντηση ΥΠΕΞ της ΕΕ ο Γ. Γεραπετρίτης

O υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, μεταβαίνει σήμερα στο Γουίκλοου της Ιρλανδίας, όπου θα συμμετάσχει στην Άτυπη Συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Gymnich», σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών

Κύρια θέματα συζήτησης θα είναι οι εξελίξεις στην ευρύτερη Μέση Ανατολή, ο πόλεμος στην Ουκρανία και οι τρόποι ενίσχυσης της αποτελεσματικότητας της εξωτερικής δράσης της ΕΕ.

Προσκεκλημένοι της Ιρλανδικής Προεδρίας είναι οι υπουργοί Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου Εντ Μίλιμπαντ (Ed Miliband), του Καναδά Ανίτα Ανάντ (Anita Anand), της Ισλανδίας Πόργκερουρ Κάτριν Γκούναρσντοτιρ (Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir), της Νορβηγίας Έσπεν Μπαρθ Άιντε (Espen Barth Eide), της Ελβετίας Ινιάτσιο Κασίς (Ignazio Cassis), και της Ουκρανίας Αντρίι Σίμπιχα (Andrii Sybiha).