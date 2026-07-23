Στην Αθήνα το Σάββατο ο Νίκος Χριστοδουλίδης

Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης μεταβαίνει μεθαύριο Σάββατο στην Αθήνα προκειμένου να συζητήσει με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό.

Σε συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου, Αθήνα και Λευκωσία θα συντονίσουν τις ενέργειές τους ενόψει της καθόδου του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες, στην Κύπρο την ερχόμενη Δευτέρα 27 Ιουλίου.

Αύριο το πρωί θα πραγματοποιηθεί στη Λευκωσία η σύσκεψη των αρχηγών των κοινοβουλευτικών κομμάτων στο Προεδρικό Μέγαρο.