Στην Αθήνα ο Μάρκο Ρούμπιο στις αρχές Οκτωβρίου

Στην Αθήνα αναμένεται να βρεθεί το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, με τη διαχείριση της παράτυπης μετανάστευσης, την προστασία των συνόρων και την αντιμετώπιση της διακίνησης ναρκωτικών να βρίσκονται στο επίκεντρο των επαφών του.

Η ακριβής ημερομηνία της επίσκεψης δεν έχει προσδιοριστεί ωστόσο, οι πληροφορίες μας αναφέρουν ότι ο κορυφαίος αμερικανός αξιωματούχος προτίθεται να ταξιδέψει στην Αθήνα το πρώτο δεκαήμερο του Οκτώβρη.

Σε ότι αφορά το αντικείμενο της επίσκεψης, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι τον κ. Ρούμπιο θα συνοδεύουν αξιωματούχοι του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, αλλά και δύο υφυπουργοί Εσωτερικής Ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών.

Στο επίκεντρο των επαφών που προγραμματίζονται αναμένεται να βρεθούν θέματα όπως η διαχείριση της παράτυπης μετανάστευσης και η προστασία συνόρων, η αντιμετώπιση της διακίνησης ναρκωτικών αλλά και η ενίσχυση των ελέγχων στα αεροδρόμια της χώρας. Σ’ αυτό το πνεύμα εξάλλου υπήρξε χθες συνάντηση ελλήνων αστυνομικών της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας με αμερικανούς ομολόγους τους και θέμα την άμεση ανταλλαγή πληροφοριών για υπόπτους για τρομοκρατία που ταξιδεύουν προς τις Ηνωμένες Πολιτείες.