Στην αντεπίθεση ο Ντίτερς, απειλεί με μήνυση την Κίμπερλι Γκιλφόιλ: «Κομπίνα στο υψηλότερο επίπεδο»

Μήνυση για δυσφήμιση κατά της πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ , και των δικηγόρων της προαναγγέλλει ο Έρικ Ντίτερς, o πρώην δωρητής του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος υποστηρίζει ότι διαθέτει γραπτά μηνύματα στα οποία η Αμερικανίδα διπλωμάτης του ζητά να εξοφλήσει την προσωπική της πιστωτική κάρτα American Express, πριν από την επικύρωση του διορισμού της.

Ο Ντέτερς χαρακτήρισε την υπόθεση «κομπίνα στο υψηλότερο επίπεδο» και υποστηρίζει ότι οι απαντήσεις της πλευράς της Γκίλφοϊλ περιέχουν ισχυρισμούς που πλήττουν τη φήμη του, καταλήγοντας ότι θα προσφύγει στη Δικαιοσύνη.

Η διαμάχη για τα 100.000 δολάρια

Σύμφωνα με αποκάλυψη της Wall Street Journal, η Κ. Γκίλφοϊλ φέρεται να ζήτησε από τον Ντέτερς να καταβάλει 100.000 δολάρια για την εξόφληση της κάρτας της, λίγες ημέρες πριν από την ακρόαση επικύρωσης του διορισμού της από τη Γερουσία των ΗΠΑ, τον Ιούλιο του 2025.

Ο Ντέτερς υποστηρίζει ότι έχει στην κατοχή του μηνύματα που τεκμηριώνουν το αίτημα και ισχυρίζεται ότι η καταβολή των χρημάτων συνδεόταν με την υπόσχεση της Γκίλφοϊλ να τον βοηθήσει να αποκτήσει πρόσβαση σε αξιωματούχους της αμερικανικής κυβέρνησης για προσωπικές νομικές και φορολογικές του υποθέσεις. Όπως έχει δηλώσει, δεν προχώρησε τελικά στην πληρωμή, καθώς δεν διέθετε τότε τα απαραίτητα χρήματα.

Τι υποστηρίζει η Γκίλφοϊλ

Οι δικηγόροι της Γκίλφοϊλ χαρακτηρίζουν ψευδείς τους ισχυρισμούς του Ντέτερς και υποστηρίζουν ότι εκείνος οφείλει στην πρέσβειρα 150.000 δολάρια για ομιλίες και συμβουλευτικές υπηρεσίες που είχε προσφέρει.

Η πλευρά της Γκίλφοϊλ έχει επίσης αμφισβητήσει τη γνησιότητα των μηνυμάτων που επικαλείται ο πρώην δωρητής. Ο Ντέτερς, από την πλευρά του, αρνείται ότι της οφείλει χρήματα και επιμένει στη δική του εκδοχή για τις μεταξύ τους συναλλαγές.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει αντιδράσεις στις ΗΠΑ, με τον Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει ότι εξετάζει τις καταγγελίες και να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο απομάκρυνσης της Γκίλφοϊλ από τη θέση της πρέσβειρας στην Ελλάδα.