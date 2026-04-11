Στην αντεπίθεση η κυβέρνηση με πολιτικές πρωτοβουλίες

Toυ Βαγγέλη Πλάκα

Στη στενωπό του ΟΠΕΚΕΠΕ παραμένει η κυβέρνηση ωστόσο παρά τον έντονο προβληματισμό που διατηρείται στο Μέγαρο Μαξίμου, οι συνθήκες είναι διαφορετικές από την προηγούμενη εβδομάδα, μόλις έγινε γνωστό ότι οι νέες δικογραφίες της ευρωπαϊκής εισαγγελίας περιλαμβάνει τα ονόματα 13 κυβερνητικών και κοινοβουλευτικών στελεχών. Το αρχικό σοκ διαδέχθηκαν συγκεκριμένες κινήσεις, με την κυβέρνηση και τη Νέα Δημοκρατία να βγαίνουν στην αντεπίθεση με μια σειρά κινήσεων και πρωτοβουλιών που κινούνται εντός και εκτός της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Στην προσπάθεια αυτή βγήκε μπροστά ο ίδιος ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αφενός με το μακροσκελές διάγγελμά του τη Δευτέρα για το θέμα, αφετέρου με την πρωτοβουλία που ανακοίνωσε για την απαγόρευση χρήσης Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης για τα παιδιά κάτω των 15 ετών, που εντάσσεται και σε μια προσπάθεια να αλλάξει η ατζέντα και να σταλεί το μήνυμα πως η κυβέρνησης συνεχίζει τη δουλειά της.

Αυτό όμως που έχει αλλάξει από την προηγούμενη εβδομάδα είναι ότι διαβιβάστηκε επισήμως στη Βουλή και άρα μελετήθηκε η ίδια η δικογραφία. Από αυτήν προκύπτει ότι είτε ότι σε αρκετές περιπτώσεις δεν υπάρχει καν συνομιλία βουλευτή, αλλά αναφορά του ονόματός του, είτε πρόκειται για υποθέσεις που δεν συνιστούν κάποια παράνομη πράξη. Αυτή ήταν και η συνισταμένη των δηλώσεων των περισσοτέρων βουλευτών που τοποθετήθηκαν δημόσια. Σε αυτό το πλαίσιο κινήθηκε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ο οποίος επισήμανε σε συνέντευξή του πως «υπάρχουν δύο κατηγορίες που πρέπει να τις διαχωρίσουμε. Είναι άλλο πράγμα να ζητήσει κάποιος να γίνει κάτι παράνομο και μάλιστα να επιμείνει και να γνωρίζει το παράνομο, που έχει διαβαθμίσεις δηλαδή η απαξία της πράξης του και είναι άλλο πράγμα να του στείλει ένας πολίτης ένα παράπονο, ένα δίκαιο αίτημα, ένα αίτημα που θεωρεί ο βουλευτής ότι είναι δίκαιο και απλά να το διαβιβάσει. Στη δεύτερη περίπτωση, η ανθρωποφαγία είναι επικίνδυνη και υποκριτική».

Στο πολιτικό στόχαστρο του στρατοπέδου του κυβερνώντος κόμματος όμως μπαίνει και η ίδια η ευρωπαϊκή εισαγγελία. Ο πρωθυπουργός ζήτησε επιτάχυνση των διαδικασιών ενώ στελέχη θέτουν και ερωτήματα για την τμηματική αποστολή των δικογραφιών. Αμφισβητείται ότι υπάρχει για τις περισσότερες περιπτώσεις ουσιαστική βάση για κατηγορίες ενώ υπάρχουν και αυτοί που μιλούν σχεδόν ευθέως για πολιτικά κίνητρα πίσω από τον χειρισμό της υπόθεσης. Σε κάθε περίπτωση πάντως στην κυβέρνηση θέλουν να τρέξουν άμεσα οι διαδικασίες -αμέσως μετά το Πάσχα θα συνεδριάσει η Βουλή για την άρση ασυλίας των βουλευτών- και η υπόθεση να μην «σέρνεται», ούτε οι βουλευτές να βρίσκονται «υπό ομηρεία».

Στην γραμμή άμυνας της κυβέρνησης παραμένει η επιχειρηματολογία περί διαχρονικών και διακομματικών παθογενειών όπως και ότι από την πρώτη στιγμή υπήρξαν πολιτικές κινήσεις-απαντήσεις στην ουσία που οδήγησε στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σε αυτά προστέθηκε και η πρόταση για ασυμβίβαστο μεταξύ υπουργού και βουλευτή ίσως και της μείωσης του αριθμού των βουλευτών, μια πρόταση που κινείται στη «θεσμική» μάχη για να αντιμετωπιστεί το «βαθύ κράτος» αλλά για την οποία αφενός χρειάζεται Συνταγματική Αναθεώρηση, αφετέρου χρειάζεται πολλές διευκρινήσεις.

Στο Μαξίμου όμως έχουν να αντιμετωπίσουν και ένα «εσωτερικό» μέτωπο καθώς ουκ ολίγοι γαλάζιοι βουλευτές εμφανίζονται ενοχλημένοι από κυβερνητικούς χειρισμούς όπως και για τις αρχικές διαρροές πως τίθεται εν αμφιβόλω και η νέα υποψηφιότητα όσων τα ονόματά τους βρίσκονται στη δικογραφία. Έτσι ήρθε και η τοποθέτηση του πρωθυπουργού πως θα υπερασπιστεί το τεκμήριο αθωότητας των βουλευτών του κόμματος του και η πληροφορία πως για τους περισσότερους βουλευτές με τα στοιχεία που ως τώρα είναι γνωστά δεν τίθεται θέμα αποκλεισμού από τα ψηφοδέλτια των επόμενων εκλογών.

(Δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα “Πολιτική”, 11-4-2026)