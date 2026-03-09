Στην αντεπίθεση η διοίκηση Αγγελούδη για ανάπλαση και δημοψήφισμα για τη ΔΕΘ

Απαντήσεις στην κριτική που δέχεται από την Οργανωτική Επιτροπή Δημοψηφίσματος αποφάσισε να δώσει η διοίκηση του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Θα αφορούν το θεσμικό κομμάτι της διοργάνωσης του δημοψηφίσματος ως απάντηση στις επιθέσεις πως οι ενστάσεις της υπηρεσίας για την απουσία υπογραφών δεν ευσταθούν και πως ουσιαστικά δεν θέλει τη διενέργεια του.

Όμως στην επικοινωνιακή αντεπίθεση θα υποστηριχθεί και το σημερινό σχέδιο για την ανάπλαση του εκθεσιακού κέντρου στον καμβά των τελευταίων εξελίξεων και τις ανακοινώσεις του Υπερταμείου για 120 στρέμματα πρασίνου αλλά και του πρύτανη του ΔΙΠΑΕ πως δεν ο χώρος στη Σίνδο που προβλέποταν για νέα ΔΕΘ δεν διατίθεται. Αλλά και βάση της τελευταίας ανακοίνωσης απο την κυβέρνηση πως δεν θα υπάρχει εμπορικό κέντρο και ξενοδοχείο. Κατά την άποψη της διοίκησης του Δήμου Θεσσαλονίκης το νέο σχέδιο καλύπτει τις παρατηρήσεις που είχαν γίνει απο τους εκπροσώπους αυτοδιοίκησης και φορέων για το σχέδιο ανάπλασης και αυτό πρέπει να προχωρήσει.

Μάλιστα σήμερα το απόγευμα στο Δημαρχείο θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη της διοίκησης για το θέμα ενώ αντίστοιχη, για τη διαχείριση του θέματος, έγινε και το πρωί του Σαββάτου.