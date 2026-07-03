Στην Αλ Νασρ του Κριστιάνο Ρονάλντο ο Άγγελος Ποστέκογλου

Ο Άγγελος Ποστέκογλου υπέγραψε διετές συμβόλαιο με την Σαουδαραβική, Αλ Νασρ, του Κριστιάνο Ρονάλντο, ανακοίνωσε την Παρασκευή η πρωταθλήτρια της σαουδικής Pro League.

Ο Ελληνο-αυστραλός τεχνικός θα προσπαθήσει να αναζωογονήσει την καριέρα του μετά από δύο δύσκολες θητείες στην Premier League.

H ανακοίνωση της ομάδας:

«Είναι πλέον επίσημο. Ο κ. Άγγελος Ποστέκογλου αναλαμβάνει προπονητής της πρώτης ομάδας ποδοσφαίρου της Αλ Νασρ. Υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας δύο ετών. Του ευχόμαστε κάθε επιτυχία, καθώς και στο επιτελείο του, στο ταξίδι τους με τον Παγκόσμιο Σύλλογο, Θεού θέλοντος».

Ο Ποστέκογλου είχε προηγουμένως την τεχνική ηγεσία της Τότεναμ, την οποία οδήγησε στην κατάκτηση του Europa League το 2025, αλλά απολύθηκε δύο εβδομάδες αργότερα, αφού η ομάδα τερμάτισε 17η στη βαθμολογία της Premier League.

Ακολούθησε μια απογοητευτική θητεία στη Νότινγχαμ Φόρεστ κατά τη σεζόν 2025-26, η οποία έληξε γρήγορα και άδοξα 39 ημέρες μετά τον διορισμό του, καθώς δεν κατάφερε να κερδίσει κανένα από τα οκτώ πρώτα παιχνίδια της ομάδας, με απολογισμό έξι ήττες.

Ο 60χρονος είχε συνδεθεί με τη θέση του προπονητή της Σκωτίας, αφού ο Στιβ Κλαρκ παραιτήθηκε μετά τον αποκλεισμό της ομάδας από το Παγκόσμιο Κύπελλο, καθώς και με το Καζακστάν, αλλά σύμφωνα με δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης οι μισθολογικές του απαιτήσεις ήταν υπερβολικά υψηλές για την ομάδα της Κεντρικής Ασίας.

Ο Ποστέκογλου αναλαμβάνει την Αλ Νασρ της οποίας ηγείται ο Κριστιάνο Ρονάλντο, έχοντας οδηγήσει τον σύλλογο στην κατάκτηση του τίτλου της Saudi Pro League την τελευταία αγωνιστική της σεζόν, τον Μάιο.

Γνωστός για την ικανότητά του να κατακτά τίτλους στη δεύτερη σεζόν του, ο Ποστέκογλου οδήγησε τη Σέλτικ σε δύο πρωταθλήματα Σκωτίας, ενώ έχει κατακτήσει επισης πρωταθλήματα με την Μπρισμπέιν Ρορ και τη Γιοκοχάμα.

Πηγή: Reuters