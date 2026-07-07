Στην Άγκυρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ

Στην Άγκυρα βρίσκεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, συνοδευόμενος από τη Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη.

Ο πρωθυπουργός και η σύζυγός του έγιναν δεκτοί στο προεδρικό μέγαρο από τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και τη σύζυγό του.

(Γ.Τ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ/ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΜΗΤΣΟΣ/EUROKINISSI)

Το βράδυ ο πρωθυπουργός θα παρακαθήσει στο δείπνο που παραθέτει ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάνστους ηγέτες των κρατών μελών του ΝΑΤΟ.

Την Τετάρτη, ο πρωθυπουργός θα συμμετάσχει στις εργασίες της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ.

Η Ελλάδα σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, προσέρχεται στη σύνοδο με την αυτοπεποίθηση ενός ισχυρού και αξιόπιστου συμμάχου, που όχι μόνο τηρεί διαχρονικά τις δεσμεύσεις του, αλλά βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των χωρών της συμμαχίας που υλοποιούν ήδη τους στόχους που συμφωνήθηκαν στη Χάγη.