Λίβυος στρατάρχης Χαλίφα Χάφταρ επισκέπτεται την Άγκυρα σήμερα, Τρίτη, σύμφωνα με δύο τουρκικές πηγές στο Middle East Eye.

Το Reuters ανέφερε ότι ο Χάφταρ έφτασε στην τουρκική πρωτεύουσα κατόπιν πρόσκλησης της τουρκικής κυβέρνησης.

Σύμφωνα με τουρκική πηγή, ο Χάφταρ θα συναντηθεί με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του.

Τα τελευταία χρόνια, η Άγκυρα έχει αποκαταστήσει τις σχέσεις της με τον Χάφταρ, de facto κυβερνήτη της ανατολικής Λιβύης και διοικητή των Λιβυκών Αραβικών Ενόπλων Δυνάμεων (LAAF), ενώ έχει αναπτύξει ιδιαίτερα στενούς δεσμούς με τον γιο του, Σαντάμ.

Το κοινοβούλιο της ανατολικής Λιβύης ενέκρινε τον περασμένο μήνα συμφωνία οριοθέτησης θαλάσσιων ζωνών με την Τουρκία, σηματοδοτώντας ένα νέο κεφάλαιο στις σχέσεις μεταξύ της Άγκυρας και της ανατολικής Λιβύης.

Ο Τουντς Ντεμιρτάς, ειδικός σε περιφερειακά ζητήματα στη δεξαμενή σκέψης SETA, με έδρα την Άγκυρα, δήλωσε στο Middle East Eye.ότι η Τουρκία ενδέχεται σύντομα να φιλοξενήσει τον πρωθυπουργό της Λιβύης, Αμπντούλ Χαμίντ Ντμπέιμπεχ, ενδεχομένως μαζί με τον Χάφταρ, σε μια προσπάθεια προσέγγισης των δύο πλευρών.

«Η Άγκυρα προσπαθεί να επιτύχει τον στόχο της “Μίας Λιβύης” και αυτές οι επισκέψεις θα ήταν σημαντικές για την υπέρβαση του αδιεξόδου», δήλωσε ο Ντεμιρτάς.

Πρόσθεσε ότι ο Ερντογάν σχεδιάζει να επισκεφθεί τη Λιβύη τον Δεκέμβριο, προκειμένου να συμμετάσχει στη σύνοδο κορυφής Τουρκίας-Αφρικής.

Ο Ντμπέιμπεχ συναντήθηκε το Σαββατοκύριακο στην Κωνσταντινούπολη με τον Τούρκο υπουργό Εξωτερικών Χακάν Φιντάν και τον επικεφαλής των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών Ιμπραήμ Καλίν.

Η Τουρκία και οι ΗΠΑ καταβάλλουν διαμεσολαβητικές προσπάθειες για την ενοποίηση των αντίπαλων στρατιωτικών σχηματισμών της Λιβύης, εκ των οποίων ο ένας εδρεύει στην Τρίπολη και ο άλλος στη Βεγγάζη.

Η προσπάθεια οριστικοποίησης της συμφωνίας τον περασμένο μήνα απέτυχε, καθώς οι δύο πλευρές δεν κατάφεραν να καταλήξουν σε κοινά αποδεκτό τελικό σχέδιο.

Η Τουρκία και άλλες χώρες της περιοχής συνέβαλαν, μέσω διαμεσολάβησης, στην επίτευξη συμφωνίας με την υποστήριξη των ΗΠΑ, την οποία ενέκριναν τον Αύγουστο στην Τρίπολη εκπρόσωποι των αντίπαλων πολιτικών στρατοπέδων της Λιβύης.

Η συμφωνία αυτή θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για τη διεξαγωγή προεδρικών και βουλευτικών εκλογών εντός δύο ετών.