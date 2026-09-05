Στην 90η ΔΕΘ ο Κυριάκος Μητσοτάκης – «Ξενάγηση» στα περίπτερα της έκθεσης

Στα περίπτερα της 90ής ΔΕΘ ξεναγήθηκε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Μετά τον αγιασμό και τη συνάντηση με τα στελέχη και τον νέο πρόεδρο της ΔΕΘ-Helexpo, Χρήστο Τσεντεμεΐδη, ο πρωθυπουργός επισκέφθηκε τα περίπτερα της Έκθεσης.

Ο πρωθυπουργός είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με τους εκθέτες, αλλά και πολίτες που έσπευδαν να τον χαιρετήσουν.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε την πρώτη του στάση σε επιχείρηση με τροχόσπιτα, ενώ μετά βρέθηκε δίπλα σε ένα αγωνιστικό αυτοκίνητο, για το οποίο αναφώνησε: «Πολύ ωραίο».

Τα δώρα του Απόλλωνα Καλαμαριά στον Κυριάκο Μητσοτάκη

Ο πρωθυπουργός πέρασε από τα περίπτερα ΜΜΕ, ανάμεσά τους αυτό της εφημερίδας Espresso. «Ευτυχώς που δεν είμαι στο εξώφυλλο», είπε αφού χαιρέτησε τους παρευρισκομένους.

Σε μία από τις στάσεις του ο πρωθυπουργός δοκίμασε αφιλτράριστη ρετσίνα, σχολιάζοντας χαρακτηριστικά: «Λίγο πρωί δεν είναι;»

Στο περίπτερο του Απόλλωνα Καλαμαριάς, ο πρόεδρος της ιστορικής ομάδας έδωσε φανέλα στον πρωθυπουργό και δήλωσε: «Όλος ο κόσμος λέει για το ποδαρικό σας, εμάς μας ανεβάσατε κατηγορία!».

Η έκπληξη από την ΕΡΤ

Στο περίπτερο της ΕΡΤ, ο πρόεδρος της Γιάννης Παπαδόπουλος επιφύλαξε μια έκπληξη στον πρωθυπουργό, δωρίζοντάς του φωτογραφία και ένα στικάκι με την πρώτη του δήλωση από το 2000, όταν και εξελέγη πρώτη φορά βουλευτής.

Η ατάκα Μητσοτάκη για τις Πανελλαδικές: «Και ‘γώ είμαι υπέρ προς το παρόν, μέχρι να βρούμε κάτι διαφορετικό»

Σε ένα περίπτερο ο πρωθυπουργός συναντήθηκε με μαθητές, όπου ρώτησε εάν είναι υπέρ των Πανελλαδικών εξετάσεων. Η μαθήτρια απάντησε «είμαι υπέρ», με τον κ. Μητσοτάκη να λέει: «Και ‘γώ είμαι υπέρ προς το παρόν, μέχρι να βρούμε κάτι διαφορετικό».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε το περίπτερο της ΜΕΤΚΑ και είχε μια συνομιλία με τον Ευάγγελο Μυτιληναίο. Ακολούθησε το περίπτερο της HELLENiQ ENERGY όπου και μίλησε με τον Ανδρέα Σιάμισιη.

Στο περίπτερο του ΑΠΘ, ο κ. Μητσοτάκης φάνηκε να εντυπωσιάζεται από ρομπότ, ενώ ενημερώθηκε για την κατασκευή του.