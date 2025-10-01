Στην 4η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας & Θράκης ο Γκολιδάκης

Συνάντηση εργασίας με στελέχη της διοίκησης της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας (ΥΠΕ) Μακεδονίας και Θράκης είχε αυτές τις ημέρες ο ειδικός καρδιολόγος, αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας της ΚΟ της ΝΔ και βουλευτής στην Α’ Θεσσαλονίκης Διαμαντής Γκολιδάκης.

Ο κ. Γκολιδάκης επισκέφτηκε τα γραφεία της 4ης ΥΠΕ, όπου είχε συζήτηση με τον Διοικητή Δρα Παναγιώτη Μπογιαζίδη και τους Υποδιοικητές Αλεξάνδρα Τιτοπούλου και Γιάννη Ανδρίτσο.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η επίσκεψη ήταν συμβολική, καθώς σε αυτήν ο βουλευτής της ΝΔ επιβεβαίωσε τη μεγάλη σημασία που δίνει ο ίδιος στα ζητήματα της δημόσιας υγείας της χώρας και ειδικότερα της Κεντρικής Μακεδονίας και της Θεσσαλονίκης. Ταυτόχρονα, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, ήταν και ουσιαστική, καθώς στη συνάντηση συζητήθηκε το μεγάλο πρόγραμμα εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης των υποδομών του Υγειονομικής Περιφέρειας που προωθεί η κυβέρνηση, όπως συμβαίνει στα νοσοκομεία της περιοχής. «Με σταθερότητα και προγραμματισμό η κυβέρνηση συνεχίζει να κινείται στην κατεύθυνση του εκσυγχρονισμού των υποδομών, αλλά και αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών του ΕΣΥ και στη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών», σημείωσε ο κ. Γκολιδάκης.

«Στηρίζω και θα στηρίζω κάθε προσπάθεια που γίνεται από ιατρούς, διοικητικό και νοσηλευτικό προσωπικό για να κάνουμε όλες τις αναγκαίες αλλαγές και μεταρρυθμίσεις που έχει ανάγκη το σύστημά μας, για να εξασφαλίσουμε υγεία και φροντίδα για όλους τους συμπολίτες μας. Και να φτιάξουμε ένα εθνικό σύστημα υγείας που αξίζει στους Έλληνες και στις Ελληνίδες», σημείωσε ο κ. Γκολιδάκης.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη δημιουργία νέων τμημάτων διαχείρισης χρόνιων νοσημάτων, ενώ ο κ. Γκολιδάκης παρουσίασε εκ νέου την πρότασή του για τη δημιουργία δημόσιου κέντρου αποκατάστασης στη Θεσσαλονίκη, με στόχο τη στήριξη ευάλωτων ομάδων.

«Το σύστημα υγείας έχει ήδη ενισχυθεί με μόνιμο και επικουρικό προσωπικό, ωστόσο οι ανάγκες παραμένουν μεγάλες και απαιτούνται περαιτέρω ενισχύσεις», σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ.Γκολιδάκης.

Από την πλευρά της Διοίκησης παρουσιάστηκε το μέχρι στιγμής έργο της 4ης ΥΠΕ, καθώς και θέματα που αφορούν στον προγραμματισμό των δράσεων σε δευτεροβάθμιο, αλλά και σε πρωτοβάθμιο επίπεδο, το νέο προγραμματισμό έργων στο πλαίσιο του νέου ΕΣΠΑ και τη μείωση του χρόνου αναμονής των χειρουργείων στα δημόσια νοσοκομεία. Ακόμη συζητήθηκε η πορεία των έργων ανοικοδόμησης του Παιδιατρικού και Ογκολογικού νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, καθώς και η επέκταση του ωραρίου λειτουργίας στα Κέντρα Υγείας Τούμπας και Μαρτίου και η λειτουργία νέων τμημάτων διαχείρισης χρόνιων νοσημάτων σε αυτά.

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα, με συμφωνία να πραγματοποιούνται τακτικές επαφές για την παρακολούθηση και επίλυση ζητημάτων που αφορούν τη δημόσια υγεία ενώ ο κ. Γκολιδάκης δεσμεύτηκε να επισκεφτεί στο προσεχές μέλλον τις δομές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας υγείας.