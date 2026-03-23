Στην 3η ΥΠΕ ο Γ. Παπαγεωργίου – «Σημαντική μείωση στις λίστες αναμονής για χειρουργεία»

Την 3η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας επισκέφθηκε σήμερα, Δευτέρα 23 Μαρτίου, ο Συντονιστής του Γραφείου του Πρωθυπουργού στη Μακεδονία Γιάννης Παπαγεωργίου. Συναντήθηκε με τον Διοικητή της 3ης ΥΠΕ Δημήτρη Τσαλικάκη και τον Υποδιοικητή Γιώργο Ταρασίδη, οι οποίοι τον ενημέρωσαν για την επιτυχή ολοκλήρωση 4.000 δωρεάν απογευματινών χειρουργείων στα νοσοκομεία της Περιφέρειας.

Το πρόγραμμα των δωρεάν απογευματινών χειρουργείων υλοποιείται με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, στο πλαίσιο της συνολικής ενίσχυσης του ΕΣΥ από το Υπουργείο Υγείας, το οποίο τα τελευταία χρόνια προχωρά σε ουσιαστικές παρεμβάσεις με μετρήσιμα αποτελέσματα, υπό την καθοδήγηση του αρμόδιου Υπουργού.

Όπως αναφέρθηκε κατά τη διάρκεια της συνάντησης, έχουν μειωθεί σημαντικά οι λίστες αναμονής για τα χειρουργεία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, το οποίο, σύμφωνα με τον κ. Τσαλικάκη, τον Σεπτέμβριο του 2024 κατείχε περίπου το 15% της Εθνικής Λίστας Χειρουργείων σε αναμονή, ενώ πλέον δεν υπάρχει καμία αναμονή για χειρουργείο πριν από τον Αύγουστο του 2025. Ανάλογη είναι η εικόνα και στα υπόλοιπα νοσοκομεία της 3ης ΥΠΕ, όπως το «Γ. Παπανικολάου», το «Γ. Γεννηματάς», καθώς και στα περιφερειακά νοσοκομεία «Γ.Ν. Κοζάνης», «Γ.Ν. Βέροιας» και «Γ.Ν. Κατερίνης».

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην καθοριστική συμβολή των υγειονομικών, οι οποίοι με επαγγελματισμό και αυταπάρνηση στήριξαν την προσπάθεια για την υλοποίηση του σημαντικού αυτού εγχειρήματος.

«Η προσπάθεια της κυβέρνησης για την αναβάθμιση του συστήματος υγείας είναι συνεχής. Πλέον τα αποτελέσματα είναι μετρήσιμα και αφορούν άμεσα τους πολίτες: σημαντική μείωση στις λίστες αναμονής για χειρουργεία, καλύτερη πρόσβαση και πιο αποτελεσματικές υπηρεσίες. Παράλληλα, προχωρούν έργα αναβάθμισης υποδομών και εξοπλισμού των νοσοκομείων της Μακεδονίας. Με σχέδιο και με τη στήριξη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, το Υπουργείο Υγείας συνεχίζει μια ουσιαστική δουλειά που ήδη αποδίδει καρπούς για το ΕΣΥ», δήλωσε ο Συντονιστής του Γραφείου του Πρωθυπουργού στη Μακεδονία Γιάννης Παπαγεωργίου.