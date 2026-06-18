Στην 2η αγωνιστική του Μουντιάλ αρχίζει το πρώτο «ξεσκαρτάρισμα»

Τα πρώτα «εισιτήρια» για τη φάση των «32» του Μουντιάλ 2026 θ’ αρχίσουν να… διανέμονται από απόψε. Η 2η αγωνιστική αρχίζει και με το νέο σύστημα διεξαγωγής, οι τέσσερις βαθμοί δίνουν εγγυημένα θέση στην επόμενη φάση καθώς προκρίνονται οι δύο πρώτοι κάθε ομίλου και οι οκτώ καλύτεροι τρίτοι.

Βέβαια, όσο πιο ψηλά βρεθεί μια ομάδα, τόσο καλύτερη διαδρομή θα έχει στα νοκ άουτ. Αρχής γενομένης από τα ξημερώματα της Παρασκευής λοιπόν (19/6, 04:00) ο νικητής του Μεξικό-Νότια Κορέα εξασφαλίζει πρόκριση, ενώ η ισοπαλία πιθανότατα στέλνει και τους δύο στους «32».