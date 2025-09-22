Στην 111 Πτέρυγα Μάχης ο Αρχηγός της Πολεμικής Αεροπορίας – Πέταξε με μαχητικό F-16

Ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας αντιπτέραρχος (Ι) Δημοσθένης Γρηγοριάδης, επισκέφθηκε, σήμερα, Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου, την 111 Πτέρυγα Μάχης στην αεροπορική βάση Νέας Αγχιάλου.

Όπως ανακοινώθηκε από το ΓΕΑ, κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του, ο αρχηγός συνομίλησε με το προσωπικό της 111 Πτέρυγας Μάχης και αναφέρθηκε στο πρόγραμμα αναβάθμισης των αεροσκαφών F-16 Block 50 σε διαμόρφωση Viper, του οποίου η υλοποίηση αποτελεί βασικό στόχο της Πολεμικής Αεροπορίας.

Επίσης, όπως τονίζεται στην ανακοίνωση, ο αρχηγός ΓΕΑ συμμετείχε σε πτήση σχηματισμού αεροσκαφών F-16, σύμφωνα με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της 347 Μοίρας «Περσέας».