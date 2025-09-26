Στη βουλή το ν/σ του υπ. Προστασίας του Πολίτη για την προστασία κρίσιμων υποδομών

Στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή συζητείται από χθες Πέμπτη το ν/σ του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, με θέμα τους κανόνες για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των κρίσιμων οντοτήτων που αφορούν σε ζωτικής σημασίας λειτουργίες της κοινωνίας, ή οικονομικές δραστηριότητες, έναντι ανθρωπογενών ή φυσικών κινδύνων και απειλών, με προγραμματισμό την ψήφισή του την προσεχή εβδομάδα.

Το σχέδιο νόμου δεν απευθύνεται ούτε δημιουργεί υποχρεώσεις για τη διασφάλιση της ανθεκτικότητας των κρίσιμων οντοτήτων, μόνο στους δημόσιους φορείς, αλλά και στον ιδιωτικό τομέα, ο οποίος καλείται να εναρμονιστεί με τις θεσμικές επιταγές, στο πλαίσιο συνεργασίας με τον δημόσιο τομέα, με τελικό στόχο, την ολοκληρωμένη παροχή συνθηκών ασφάλειας των κρίσιμων υποδομών, υπό το συντονισμό, για πρώτη φορά, ενός φορέα που θα είναι η Γενική Γραμματεία Προστασίας Κρίσιμων Οντοτήτων, η οποία έχει συσταθεί στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, με το ν.5187/2025.

Με το νομοσχέδιο εισάγονται μηχανισμοί συνεργασίας μεταξύ των αρμόδιων αρχών και των οντοτήτων που παρέχουν κρίσιμες υπηρεσίες στην καθημερινότητα του πολίτη, σε επίπεδο τόσο της κοινωνικής ζωής όσο και της οικονομικής δραστηριότητας.

Ως κρίσιμες οντότητες, θεωρούνται ενδεικτικά οργανισμοί, επιχειρήσεις και υποδομές, που προσφέρουν υπηρεσίες απαραίτητες για τη δημόσια υγεία, τη δημόσια διοίκηση, το Διάστημα, την παραγωγή, μεταποίηση και διανομή τροφίμων, την ενέργεια, τις μεταφορές, τις επικοινωνίες, το νερό και τα λύματα, τα αστικά απόβλητα, τις ψηφιακές υποδομές και άλλους ζωτικούς τομείς.

Οι ρυθμίσεις του νομοσχεδίου, αξιοποιούν πρακτικές που ήδη έχουν εφαρμοστεί και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και διεθνώς, με στόχο μία ολιστική και συστηματική προσέγγιση της προστασίας και της διασφάλισης της ανθεκτικότητας υπηρεσιών και υποδομών που έχουν ζωτική σημασία.

Η Γενική Γραμματεία Προστασίας Κρίσιμων Οντοτήτων του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, ως αρμόδια Αρχή και νέο σημείο επαφής, θα πρέπει να διαμορφώσει την εθνική στρατηγική για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των κρίσιμων οντοτήτων. Στις αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας περιλαμβάνεται ο στρατηγικός σχεδιασμός, η σύνταξη εθνικής στρατηγικής, η έκθεση αξιολόγησης κινδύνων, ο προσδιορισμός των κρίσιμων οντοτήτων και τα κριτήρια καθορισμού τους, η εποπτεία και η αξιολόγηση της συμμόρφωσης των κρίσιμων οντοτήτων στις υποχρεώσεις που ορίζονται στο νόμο. Η Γενική Γραμματεία θα παρέχει, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, υποστήριξη προς τις οντότητες, σε εκπαιδευτικό και συμβουλευτικό επίπεδο, θα έχει τη δυνατότητα καθορισμού υποχρεώσεων, αλλά και επιβολή κυρώσεων. Θα είναι επίσης αρμόδια να εκπροσωπεί σε επίπεδο ΕΕ τη χώρα.

Με τις διατάξεις του νομοσχεδίου ορίζονται οι υποχρεώσεις των κρίσιμων οντοτήτων, οι οποίες ενδεικτικά οφείλουν να προβούν σε εκτίμηση κινδύνων εντός χρονικού διαστήματος εννέα μηνών από τη στιγμή που θα λάβουν επίσημη ειδοποίηση από τη Γενική Γραμματεία που τους χαρακτηρίζει ως κρίσιμη οντότητα. Περαιτέρω, θεσπίζεται η υποχρέωσή τους για την εξασφάλιση της ανθεκτικότητάς τους μέσω της λήψης των κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων, ιδίως για την πρόληψη περιστατικών, τη διασφάλιση της φυσικής προστασίας των κρίσιμων υποδομών, την ανταπόκρισή τους στις συνέπειες των περιστατικών για τον μετριασμό τους, την ανάκαμψη από τα περιστατικά, την ασφάλεια και την ευαισθητοποίηση των εργαζομένων. Οι κρίσιμες οντότητες υποχρεούνται να τηρούν και να εφαρμόζουν σχέδιο ανθεκτικότητας για τα μέτρα που λαμβάνονται, που τίθενται υπόψη της Γενικής Γραμματείας Προστασίας Κρίσιμων Οντοτήτων για την κρίση περί της καταλληλότητας και της αναλογικότητας αυτών, καθώς και περί της ανταπόκρισης των οντοτήτων στις υποχρεώσεις τους. Επιπλέον, προβλέπεται η υποχρέωση για ορισμό ενός εκπροσώπου ή εξουσιοδοτημένου υπαλλήλου ως σημείο επαφής με τη Γενική Γραμματεία, καθώς και για διοργάνωση συμβουλευτικών αποστολών σε επίπεδο ΕΕ για την παροχή συμβουλών, με τις οποίες οφείλει η κρίσιμη οντότητα να συμμορφωθεί.

Προβλέπεται επίσης η διασφάλιση της επιχειρηματικής ανθεκτικότητας των κρίσιμων οντοτήτων, μέσω της άσκησης ελέγχων του ιστορικού του προσωπικού τους, στην περίπτωση που αυτό κατέχει ευαίσθητο ρόλο ή έχει άμεση ή εξ αποστάσεως πρόσβαση στις εγκαταστάσεις σε συστήματα πληροφοριών ή ελέγχου. Οι κρίσιμες οντότητες θα πρέπει να κοινοποιούν άμεσα στη Γενική Γραμματεία τα περιστατικά που επιφέρουν διατάραξη βασικών υπηρεσιών. Σε περίπτωση που το περιστατικό έχει ή ενδέχεται να έχει σημαντικό αντίκτυπο σε παροχή βασικών υπηρεσιών σε έξι ή περισσότερα κράτη μέλη της ΕΕ αξιοποιούνται οι σχετικές πλατφόρμες της ολοκληρωμένης πολιτικής αντιμετώπισης κρίσεων και του κέντρου συντονισμού αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών των ευρωπαϊκών μηχανισμών, ενώ η Γενική Γραμματεία οφείλει να ενημερώσει τα κράτη-μέλη που επηρεάζονται, λαμβάνοντας υπόψη ότι η διασφάλιση της ανθεκτικότητας των κρίσιμων οντοτήτων δεν είναι μόνο θέμα εθνικό αλλά και διακρατικό.

Μετεγγραφές

Στο σχέδιο νόμου περιλαμβάνεται διάταξη που αφορά στη δυνατότητα μετεγγραφής αδελφών σπουδαστών στις σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής Ακαδημίας. Προβλέπεται δηλαδή ότι οι σπουδαστές που φοιτούν στη Σχολή Αξιωματικών στη Σχολή Αστυφυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς και στη Σχολή Αξιωματικών ή στη Σχολή Πυροσβεστών, της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, μπορούν πλέον να ζητήσουν μετεγγραφή, εφόσον αδέλφια τους φοιτούν σε αντίστοιχες σχολές.

Σωφρονιστικά καταστήματα

Στην αιχμή της κριτικής των κομμάτων της αντιπολίτευσης έχουν βρεθεί δύο κυρίως άρθρα του νομοσχεδίου, που δεν σχετίζονται με τις κρίσιμες οντότητες:

– Θεσμοθετείται νέα διαδικασία πρόσληψης του προσωπικού των κλάδων και ειδικοτήτων ΔΕ Φύλαξης και ΔΕ Προσωπικού Εξωτερικής Φρούρησης των Σωφρονιστικών Καταστημάτων, κατ’ εξαίρεση της διαδικασίας που προβλέπεται στο ν. 4765/2021, σύμφωνα με το πρότυπο που ακολουθεί η Ελληνική Αστυνομία, κατά τη διαδικασία πρόσληψης των Ειδικών Φρουρών. Για “κομματικά ρουσφέτια με προσλήψεις εκτός ΑΣΕΠ”, κάνει λόγο η αντιπολίτευση. Η ρύθμιση αποσκοπεί στην επιτάχυνση των διαδικασιών πρόσληψης για το προσωπικό αυτό, συμβάλλοντας τα μέγιστα στην ενίσχυση των Σωφρονιστικών Καταστημάτων και στην αύξηση του επιπέδου ασφαλείας τους, αναφέρει το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Σημειώνει επίσης ότι με τη διάταξη του νομοσχεδίου, θεσπίζεται το ηλικιακό όριο του εικοστού όγδοου (28ου) έτους, σε εναρμόνιση με τα ισχύοντα για το ένστολο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας. “Τούτο κρίνεται αναγκαίο για λόγους προστασίας της δημόσιας ασφάλειας για τη διασφάλιση της επιχειρησιακής ετοιμότητας και της ικανότητας μακροχρόνιας εκτέλεσης των καθηκόντων του προσλαμβανόμενου προσωπικού, τα οποία απαιτούν υψηλές σωματικές αντοχές που κατά την κοινή πείρα συνδέονται στενά με την ηλικία. Ειδικότερα, για την εκτέλεση των καθηκόντων των υπαλλήλων φύλαξης και εξωτερικής φρούρησης, τα οποία περιλαμβάνουν φύλαξη κρατουμένων υψηλής επικινδυνότητας, μεταγωγές αυτών εκτός του Σωφρονιστικού Καταστήματος, όπως, επίσης, και φρούρησή τους σε νοσηλευτικά ιδρύματα, απαιτείται η κατοχή εξαιρετικής φυσικής κατάστασης, την οποία εξασφαλίζει η θέσπιση ανώτατου ηλικιακού ορίου όμοιου με εκείνο που προβλέπεται για το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, δεδομένης και της συνάφειας του αντικειμένου εργασίας τους (όπως διενέργεια μεταγωγών, φρούρηση στόχων και φύλαξη κρατουμένων)”, αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση.

– Αυξάνεται η δυναμικότητα των Σωφρονιστικών Καταστημάτων σε 600 κρατούμενους. Η αντιπολίτευση καταγγέλλει ότι η αύξηση της δυναμικότητας νομιμοποιεί τις mega φυλακές και νομιμοποιεί το χάος με τους υπεράριθμους κρατούμενους. “Η πρόβλεψη αυτή θα συμβάλλει στην αποσυμφόρηση των Σωφρονιστικών Καταστημάτων, καθώς επιτρέπεται η κατασκευή νέων μεγαλύτερης χωρητικότητας Σωφρονιστικών Καταστημάτων, τα οποία θα καταστήσουν δυνατή τη μεταγωγή κρατουμένων από καταστήματα με πλεονάζοντα αριθμό κρατουμένων. Η ρύθμιση είναι αναγκαία και στο πλαίσιο της εξέλιξης του έργου μετεγκατάστασης του συγκροτήματος των Σωφρονιστικών Καταστημάτων του Κορυδαλλού”, αναφέρει το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.

“Τα προβλήματα είναι τεράστια και τα γνωρίζουμε όλοι”, είπε ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη Γιάννης Λαμπρόπουλος και σημείωσε: “Το πρόβλημα είναι διαχρονικό και οι ευθύνες διακομματικές. Πρέπει όμως η πολιτική ηγεσία του υπουργείου να δώσει λύση. Οι προσλήψεις είναι απολύτως αναγκαίες, δεν προχωρούσαν από το 2018. Έπρεπε να καλύψουμε τα κενά, να υπάρξει φρούρηση στα σωφρονιστικά καταστήματα. Και λέμε ό,τι ίσχυε παλιότερα, να ισχύσει και τώρα. Ό,τι ισχύει με τους ειδικούς φρουρούς, για τους οποίος ο νόμος ψηφίστηκε το 1999 με κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ, και δεν αμφισβητήθηκε από κανέναν κανένας διαγωνισμός”. Ο κ. Λαμπρόπουλος είπε ότι οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι θα προσληφθούν με σύστημα αντικειμενικών κριτηρίων (μόρια), θα συσταθεί επιτροπή στην οποία θα μετέχει μέλος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και μέλος του ΑΣΕΠ. Προβλέπεται επίσης διαδικασία ένστασης κατά του πίνακα εκείνων που, καταρχήν, θα πληρούν τα προσόντα, η οποία θα κρίνεται από το ΑΣΕΠ. Ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη επισήμανε επίσης ότι τις διατάξεις τις θέλουν και οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι.

Γ. Λαμπρόπουλος: κανόνες για την προστασία κρίσιμων υποδομών

“Και Οδηγία να μην υπήρχε, από μόνοι μας ως χώρα, θα έπρεπε να έχουμε ψηφίσει ένα τέτοιο νομοσχέδιο”, ανέφερε ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη και επισήμανε ότι οι χώρες που την έχουν ενσωματώσει είναι αρκετές. “Το κράτος για πρώτη φορά, δημιουργεί θεσμικό πλαίσιο για την προστασία των κρίσιμων υποδομών, βάσει πλαισίου Κανόνων και με καινούργια Γενική Γραμματεία, που θα έχει την εποπτεία υλοποίησης μέτρων από τις ίδιες τις υποδομές”, είπε ο κ. Λαμπρόπουλος και ενημέρωσε ότι αμέσως μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου από τη Βουλή, θα κατατεθεί και το Προεδρικό Διάταγμα με το Οργανόγραμμα της Νέας Γενικής Γραμματείας Προστασίας Κρίσιμων Οντοτήτων. “Ο νόμος αυτός αφορά τους τομείς της ενέργειας, των μεταφορών, του τραπεζικού κλάδου, των χρηματοπιστωτικών αγορών, της υγείας, του πόσιμου νερού, των λυμάτων, των ψηφιακών υποδομών, της δημόσιας διοίκησης, του διαστήματος και της παραγωγής της μεταποίησης και της διανομής τροφίμων. Το νομοσχέδιο αυτό έχει διατάξεις για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας έναντι όλων των κινδύνων, παράδειγμα φυσικές καταστροφές”, είπε ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη.

Τα κόμματα

Η εισηγήτρια της Νέας Δημοκρατίας ‘Αννα Μάνη Παπαδημητρίου σημείωσε ότι εν μέσω ευρύτατων γεωπολιτικών εξελίξεων και πολλαπλών πηγών κινδύνου, όπως για παράδειγμα οι συνέπειες της κλιματικής κρίσης, οι κρίσιμες αυτές οντότητες, οφείλουν να υιοθετήσουν μέτρα πρόληψης, προστασίας, άμεσης αντίδρασης, αντιμετώπισης, αλλά και άμεσης ανάκαμψης έναντι υβριδικών επιθέσεων, φυσικών καταστροφών, τρομοκρατικών απειλών και καταστάσεων έκτακτης ανάγκης. “Εξάλλου, η χώρα μας και λόγω και της γεωγραφικής της θέσης, αλλά και λόγω και της κλιματικής κρίσης, είναι ευάλωτη σε φυσικούς κινδύνους και σε ακραία καιρικά φαινόμενα. Προκειμένου δε, να αντιμετωπιστούν αυτοί οι κίνδυνοι, απαιτείται μία ενιαία και βιώσιμη στρατηγική”, ανέφερε η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. “Το εν λόγω σχέδιο νόμου, συνιστά σημαντικό θετικό βήμα προς την κατεύθυνση της θωράκισης των κρίσιμων οντοτήτων της χώρας μας, καθώς διασφαλίζεται η κοινωνική συνοχή, η απρόσκοπτη οικονομική δραστηριότητα, η οικονομική και επιχειρηματική σταθερότητα, καθώς και η εθνική ασφάλεια, έναντι σύγχρονων, σύνθετων απειλών”, είπε η κ. Παπαδημητρίου.

Ο εισηγητής του ΠΑΣΟΚ Γιώργος Μουλκιώτης στάθηκε ιδιαίτερα σε διάταξη του νομοσχεδίου που αφορά την “πρόσληψη προσωπικού των κλάδων και ειδικοτήτων ΔΕ φύλαξης και ΔΕ προσωπικού εξωτερικής φρούρησης των Σωφρονιστικών Καταστημάτων” για την οποία κατήγγειλε ότι προωθούνται προσλήψεις σωφρονιστικών υπαλλήλων εκτός ΑΣΕΠ. “Γιατί γίνεται αυτό και καταργείτε το ΑΣΕΠ στη συγκεκριμένη περίπτωση; Γιατί στον τόσο ευαίσθητο χώρο των φυλακών να μην υπάρχει πλήρης διαφάνεια, όσον αφορά τις προσλήψεις και πλήρης αντικειμενικότητα; Γιατί να μην να εφαρμόζεται νόμος 4760/2020, ο νόμος που αναφέρεται στο ΑΣΕΠ και το οποίο είναι ένα θεσμικό ανάχωμα απέναντι και στο ρουσφέτι. Δεν θέλω να πιστέψω ότι είναι να στηθεί ρουσφέτι με στολή. Δεν θέλω να το πω. Θέλει να ελέγξει πελατειακά τον πυρήνα του σωφρονιστικού συστήματος; Δεν το ξέρω. Θέλει να μοιράσει θέσεις, να στήσει κομματικό μηχανισμό μέσα στις φυλακές;”, αναρωτήθηκε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ. Κατήγγειλε επίσης άρθρο του νομοσχεδίου με το οποίο, όπως ανέφερε, προωθείται η “νομιμοποίηση του χάους” αφού αυξάνεται η χωρητικότητα των φυλακών από 300 σε 600 κρατούμενους. “Τι θεσμοθετεί; Mega-φυλακές. Διπλασιάζει το νόμιμο όριο και στοιβάζει κρατούμενους”, ανέφερε χαρακτηριστικά.

“Αν θέλετε να μας πείσετε ότι όντως κατά παρέκκλιση της διαδικασίας του ΑΣΕΠ, θα υπάρξει μία αξιοκρατική επιλογή από την Επιτροπή, αλλάξτε τη σύνθεση της Επιτροπής. Είναι εξαιρετικά σημαντικό, να πείσετε ότι όντως σας ενδιαφέρει η αξιοκρατία και η αντικειμενικότητα και με τη σύνθεση αυτής της Επιτροπής”, ανέφερε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Θεόφιλος Ξανθόπουλος για τις προσλήψεις σωφρονιστικών υπαλλήλων. Ο βουλευτής σημείωσε ότι το ζήτημα των κρατουμένων στις φυλακές, είναι εκρηκτικό, γιατί “ο κ. Φλωρίδης, εκτός από την υπέρμετρη αύξηση των ποινών, τη μη αναλογική, έχει νομοθετήσει την έκτιση τμήματος της ποινής ακόμη και για τα πλημμελήματα”. “Αυτό, έφερε μια τεράστια αύξηση στον αριθμό των κρατουμένων τέτοια, που το σύστημα δεν μπορεί να την διαχειριστεί. Η φέρουσα ικανότητα του σωφρονιστικού συστήματος, δεν είναι αυτή που μπορεί να αντέξει και κρατούμενους για πλημμελήματα”, είπε ο κ. Ξναθόπουλος.

Στόχος του νομοσχεδίου, είπε ο ειδικός αγορητής του ΚΚΕ Μανώλης Συντυχάκης, είναι η ενίσχυση της ανθεκτικότητας μέσω του κοινού πλαισίου της στρατηγικής σημασίας οντοτήτων και υπηρεσιών που επιδιώκει η έκθεση, αποτελεί προετοιμασία αντίδρασης προκειμένου να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη κερδοφορία και η εξυπηρέτηση συμφερόντων μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων σε ενδεχόμενη νέα περίοδο διακοπής βασικών λειτουργιών στην οικονομία λόγω ελέγχου τους από τρίτες χώρες ανταγωνιστές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο βουλευτής του ΚΚΕ σημείωσε ότι θωρακίζεται περαιτέρω όλο το αντιδραστικό πλαίσιο του ηλεκτρονικού φακελώματος, της παρακολούθησης, της καταστολής, με τελικό αποδέκτη τον “εχθρό λαό”. “Τόσο η Οδηγία για τις κρίσιμες οντότητες όσο και εκείνη για την κυβερνοασφάλεια, εμπεριέχουν και το στοιχείο της λογοκρισίας και του γενικευμένου φακελώματος αφού η Γενική Γραμματεία που θα δημιουργηθεί, θα μπορεί να ζητάει και το ιστορικό των εργαζομένων”, σημείωσε ο κ. Συντυχάκης.

Η ανθεκτικότητα κρίσιμων οντοτήτων είναι κομβικής σημασίας ειδικά σε μια χώρα, όπως είναι η Ελλάδα, που έχει βιώσει επανειλημμένα τις οδυνηρές συνέπειες από τις κρίσεις, από φυσικές καταστροφές και φυσικά από τα θεσμικά κενά τα οποία υπάρχουν, είπε ο ειδικός αγορητής της Ελληνικής Λύσης Βασίλης Γραμμένος. Σημείωσε ωστόσο ότι απουσιάζει ένα εθνικό σχέδιο και μια στρατηγική αντίστοιχα με τις ιδιαιτερότητες, τις ανάγκες και τις πραγματικές συνθήκες της χώρας μας. “Αντίθετα βρισκόμαστε μπροστά σε μία ακόμα πρόχειρη, έτσι την χαρακτηρίζουμε εμείς, μεταφορά ενός ευρωπαϊκού κειμένου, χωρίς προσαρμογή, χωρίς βάθος και δυστυχώς, χωρίς όραμα”, είπε ο κ. Γραμμένος.

Για πλαίσιο ενίσχυσης των κατασταλτικών μηχανισμών έκανε λόγο ο ειδικός αγορητής της Νέας Αριστεράς Νάσος Ηλιόπουλος. “Συζητάμε για κρίσιμες οντότητες στο πεδίο των μεταφορών, τη στιγμή που είστε μια κυβέρνηση που δε βρήκε λίγες χιλιάδες ευρώ για να φτιάξει την κατεστραμμένη από το ’19 τηλεδιοίκηση στη Λάρισα. Δεν βρήκατε λίγες χιλιάδες ευρώ για να φτιάξετε αυτό και βρήκατε αρκετές χιλιάδες ευρώ για να αλλοιώσετε τον χώρο που έγινε η σύγκρουση των δύο τρένων, το χώρο του εγκλήματος”, σχολίασε ο βουλευτής και πρόσθεσε: “Δεν μπορείτε να μας πείσετε ότι αυτό σχετίζεται με ένα πραγματικό άγχος για την ασφάλεια των υποδομών και των υπηρεσιών. Έχουμε εξαγωγή θεμελιακών αποστολών του κράτους σε ιδιώτες, σε ιδιωτικές εταιρείες. Τις περισσότερες κρίσιμες υποδομές, τις λειτουργούν οι ιδιωτικές επιχειρήσεις, οι οποίες θα έχουν και το δικό τους σχεδιασμό ασφάλειας”, είπε ο κ. Ηλιόπουλος.

“Στις κρίσιμες οντότητες ορίζονται και τα νοσοκομεία, το σύστημα υγείας. Είναι ή δεν είναι τρομοκρατική πράξη να διαλύεις όλα τα νοσοκομεία, με την πολιτική σου;”, ανέφερε η ειδική αγορήτρια της Πλεύσης Ελευθερίας Ελένη Καραγεωργοπούλου και σχολίασε: “Αυτό που κάνει σήμερα το Ισραήλ στη Γάζα είναι ή δεν είναι τρομοκρατική πράξη; Μιλάμε για την ασφάλεια και είστε μια κυβέρνηση που δύο μέρες δεν έχετε βγάλει άχνα για το γεγονός ότι πριν δύο μέρες, πριν δύο βράδια, σε χωρικά ύδατα που ανήκουν στην εθνική μας ευθύνη για διάσωση και έρευνα υπήρξε μία πράξη τρομοκρατίας και πειρατείας από ισραηλινά drones, τα οποία χτυπήσανε πλοία του στόλου της αλληλεγγύης που μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια”.

Φορείς: Σημαντικό νομοσχέδιο

Στη διαδικασία της ακρόασης φορέων:

– Το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας- ΚΕΜΕΑ είπε ότι είναι σημαντική η εμπλοκή του στο νόμο γιατί αξιοποιείται η εμπειρία του, ως εθνικού σημείου επαφής, ενσωματώνεται η τεχνογνωσία που έχει αποκτήσει και διασφαλίζει την συστηματική εκπαίδευση και άσκηση κρίσιμων οντοτήτων.

– Η Διεύθυνση Πληροφοριακών Συστημάτων και Υποστήριξης της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων -ΡΑΑΕΥ είπε ότι υπήρξε “εξαιρετική συνεργασία στο στάδιο της προετοιμασίας του νομοσχεδίου” και χαρακτήρισε σημαντική την πρόβλεψη εκπόνησης εθνικής στρατηγικής και της συνεργασίας με τη Γενική Γραμματεία Προστασίας Κρίσιμων Οντοτήτων, ιδίως στα θέματα ενέργειας και υδάτων. Υπογράμμισε επίσης την ανάγκη να εξειδικευτούν οι διατάξεις για τη διασυνοριακή συνεργασία, ειδικά στον τομέα της ενέργειας.

– Ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας-ΑΔΜΗΕ είπε ότι είναι καλό να αποφευχθούν επικαλύψεις, ως προς το ποιος φορέας θα έχει την πρωτεύουσα ευθύνη σε κάθε στάδιο (πρόληψη-προετοιμασία-απόκριση-αποκατάσταση). Η σαφής περιγραφή των ρόλων θα ενισχύσει την αποτελεσματικότητα στην αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων και θα μειώσει το διοικητικό βάρος, για τις κρίσιμες οντότητες, θα διασφαλίσει την επιχειρησιακή συνέχεια, θα δοθούν κατευθυντήριες οδηγίες, όπως ανέφερε.

-Το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, επισήμανε ότι διαχειρίζεται κρίσιμες εθνικές υποδομές που πρέπει να διασφαλιστεί η ανθεκτικότητά τους. Ανάμεσα σε αυτές, το τηλεσκόπιο “Αρίσταρχος”, το μεγαλύτερο τηλεσκόπιο των Βαλκανίων, το δεύτερο μεγαλύτερο της ηπειρωτικής Ευρώπης, το Αστεροσκοπείο Κρυονερίου που μετασχηματίζεται στον μεγαλύτερο διαστημικό κόμβο στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Παρέχει επίσης βασικές υπηρεσίες, μέσω του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου σχετικές με έρευνες για κοιτάσματα πετρελαίου, στα χωροθετημένα οικόπεδα από την πολιτεία, υπηρεσίες για την παρακολούθηση της σεισμικότητας. Γι΄αυτούς τους λόγους ζητάει να περιληφθεί στους συμβουλευτικούς οργανισμούς που θα συμβουλεύει τη Γενική Γραμματεία Προστασίας Κρίσιμων Οντοτήτων. Το Εθνικό Αστεροσκοπείο σημείωσε επίσης ότι παρέχει υπηρεσίες έρευνας διαστήματος προς έξι τουλάχιστον χώρες της ΕΕ και έχει μνημόνιο στρατηγικής συνεργασίας με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος. “Επομένως δεν αποτελεί μόνο εθνική κρίσιμη οντότητα αλλά και οντότητα ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος”, όπως επισήμανε.

-Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Υπαλλήλων Υπηρεσίας Εξωτερικής Φρούρησης του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη είπε ότι το υπουργείο άκουσε τις προτάσεις της και η ρύθμιση για τις προσλήψεις έγινε κατόπιν αιτήματός της. “Η διαδικασία του ΑΣΕΠ είναι χρονοβόρα και γι’ αυτό ζητήσαμε να εφαρμοστεί η ταχύτερη διαδικασία, που εφαρμόζει η ΕΛΑΣ, για τους ειδικούς φρουρούς”, σημείωσε. Απόλυτη συμφωνία εξέφρασε και για τη θέσπιση του ορίου ηλικίας στα 28 έτη, διότι “καθήκοντα, όπως οι μεταγωγές κρατουμένων, η αντιμετώπιση έκνομων ενεργειών και η φρούρηση ασθενών κρατουμένων στα νοσοκομεία, απαιτούν σωματικές αντοχές και υψηλή φυσική κατάσταση”. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Υπαλλήλων Υπηρεσίας Εξωτερικής Φρούρησης είπε ότι το αδιάβλητο της διαδικασία προσλήψεων εξασφαλίζεται αφού οι ενστάσεις θα κρίνονται από το ΑΣΕΠ. Σε σχέση με την αύξηση της δυναμικότητας των σωφρονιστικών καταστημάτων, δήλωσε σύμφωνη καθώς “ήδη όλα τα νέα σωφρονιστικά καταστήματα, έχουν δυναμικότητα 600 θέσεων”.

-Η Ομοσπονδία Σωφρονιστικών Υπαλλήλων Ελλάδος δήλωσε απόλυτα σύμφωνη με τη διαδικασία πρόσληψης των υπαλλήλων εξωτερικής φρούρησης, γιατί “θα συμβάλει στην επιτάχυνση των διαδικασιών σε σχέση με την προηγούμενη πολύ χρονοβόρα διαδικασία” διότι οι ανάγκες σε προσωπικό είναι πολύ μεγάλες και συντομεύει ο χρόνος.