Στη Βουλή ποινική δικογραφία κατά του Αλέξη Τσίπρα για τους ποινικούς κώδικες

Στο κοινοβούλιο διαβιβάστηκε δικογραφία για τον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα για την υπόθεση των ποινικών κωδίκων, μετά από μηνυτήρια αναφορά του Κυριάκου Βελόπουλου στον Άρειο Πάγο.

Σύμφωνα με πληροφορίες στη δικογραφία αναφέρονται τα αδικήματα της δωροληψίας και της παράβασης καθήκοντος. Η δικογραφία προέκυψε μετά από μήνυση τον περασμένο Ιούλιο του προέδρου της Ελληνικής Λύσης στον Άρειο Πάγο. Αφορμή στάθηκαν οι καταγγελίες του Υπουργού Υγείας κατά του πρώην πρωθυπουργού, που υποστήριξε ό,τι ο Αλέξης Τσίπρας «πήρε λεφτά για να ψηφίσει τους ποινικούς κώδικες».

Νωρίτερα, ο Κυριάκος Βελόπουλος από το βήμα είχε απευθύνει κάλεσμα στα κόμματα της αντιπολίτευσης, προκειμένου να συσταθεί προανακριτική επιτροπή.

Επανήλθε ο Γεωργιάδης: «Ο Τσίπρας είναι σερβιτόρος συμφερόντων»

Τις κατηγορίες που εξαπέλυσε το καλοκαίρι κατά του πρώην πρωθυπουργού επανέφερε χθες ο Υπουργός Υγείας, με τον Άδωνι Γεωργιάδη να εξαπολύει εκ νέου πυρά κατά του Αλέξη Τσίπρα για χρηματισμό και στήριξή του από συμφέροντα.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης συνέδεσε συγκεκριμένα την καταγγελία του με υπόθεση χρηματοδότησης των Podemos στην Ισπανία, λόγω των πολιτικών σχέσεων του ΣΥΡΙΖΑ μαζί τους, ενώ προκάλεσε τον κ. Τσίπρα να κινηθεί νομικά εναντίον όσων διατυπώνουν ανάλογους ισχυρισμούς. «Ο Τσίπρας πήρε λεφτά από τον Μαδούρο το 2012», υποστήριξε επίσης ο κ. Γεωργιάδης.