Στη Βουλή η μηνυτήρια αναφορά Βελόπουλου για τους ποινικούς κώδικες

Στη Βουλή βάσει του νόμου περί ευθύνης υπουργών (αμελλητί) θα διαβιβαστεί σύμφωνα με πληροφορίες η μηνυτήρια αναφορά που κατέθεσε την Τετάρτη (8/7) στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος για τις δηλώσεις του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη σχετικά με την ψήφιση των ποινικών κωδίκων παραμονές των εκλογών του 2019 επί κυβερνήσεως Αλέξη Τσίπρα.

Η διαβίβαση της αναφοράς θα γίνει στη Βουλή με τη γνωστή διαδικασία μέσω του υπουργείου Δικαιοσύνης, αν και τα όποια καταγγελλόμενα ως αδικήματα, που τυχόν έχουν διαπραχθεί, έχουν παραγραφεί, καθώς ήδη έχουν παρέλθει δύο εκλογικές αναμετρήσεις από το 2019.

Πάντως η υπόθεση της ψήφισης των ποινικών κωδίκων παραμονές των εκλογών του 2019 έχει ερευνηθεί δικαστικά δύο φορές μετά από καταγγελίες του πρώην υπουργού Δικαιοσύνης επί κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ Σταύρου Κοντονή, που άφηνε αιχμές για παρασκηνιακές κινήσεις και φαινόμενα διαπλοκής.

Ωστόσο, οι καταγγελίες αυτές είχαν αρχειοθετηθεί από τις αρμόδιες δικαστικές αρχές.