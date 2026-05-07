Στη Βουλή η διάταξη του υπουργείου Δικαιοσύνης για τα πολιτικά πρόσωπα – Τι προβλέπει

Στη Βουλή προς ψήφιση κατατίθεται μέχρι αύριο η διάταξη για τις υποθέσεις στις οποίες εμπλέκονται πολιτικά πρόσωπα με στόχο την κατ΄ απόλυτη προτεραιότητα εκκαθάρισή τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες η διάταξη που φέρνει ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης αναφέρει:

Προσθήκη νέου Άρθρου στον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας

Άρθρο 32Α

Ανάκριση και Εκδίκαση Αξιοποίνων Πράξεων Βουλευτών

Στις περιπτώσεις αξιόποινων πράξεων βουλευτών, για τη δίωξη των οποίων έχει χορηγηθεί η σχετική άδεια της Βουλής, καθώς και στα αυτόφωρα κακουργήματα:

α) για τα μεν πλημμελήματα, η υπόθεση εισάγεται προς εκδίκαση άμεσα, με απευθείας κλήση του κατηγορουμένου, προς εκδίκαση στο κατά τόπον αρμόδιο τριμελές πλημμελειοδικείο, με την επιφύλαξη της περ. δ) του άρθρου 110, και προσδιορίζεται το αργότερο εντός τριών (3) μηνών από την εισαγωγή της,

β) για τα δε κακουργήματα, η ανάκριση διεξάγεται και περατώνεται υποχρεωτικά με τη διαδικασία του άρθρου 28 εντός του ημίσεως των προβλεπόμενων στην παρ. 5 του άρθρου 248 προθεσμιών, η δε εισαγωγή της υπόθεσης προς εκδίκαση στο ακροατήριο του αρμόδιου δικαστηρίου, και εκδίκαση της υπόθεσης γίνεται κατ’ απόλυτη προτεραιότητα και το αργότερο εντός τριών (3) μηνών από την έκδοση του παραπεμπτικού βουλεύματος.