Στη Βουλγαρία ο Δένδιας – Στο επίκεντρο συνεργασία για αμυντικά συστήματα και SAFE

Από το στρατιωτικό αεροδρόμιο της Στρατιωτικό Αεροδρόμιο Ελευσίνας αναχωρεί το πρωί της Πέμπτης η αποστολή του υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια με προορισμό τη Βουλγαρία, όπου θα πραγματοποιήσει συναντήσεις με την πολιτική και στρατιωτική ηγεσία της χώρας.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η Βουλγαρία όπως και η Ελλάδα έχει καταθέσει αίτηση συμμετοχής στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα SAFE, με στόχο την εξασφάλιση κονδυλίων για την προμήθεια αμυντικών συστημάτων. Μεταξύ των συστημάτων για τα οποία υπάρχει ενδιαφέρον περιλαμβάνεται και το σύστημα «Κένταυρος».

Το πρόγραμμα SAFE προβλέπει την ενίσχυση των κρατών μελών για την προμήθεια εξοπλισμών που αφορούν κυρίως την αντιπυραυλική άμυνα, τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) και τα πυρομαχικά, σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών εντάσεων τόσο στην Ευρώπη όσο και στη Μέση Ανατολή.

Αξίζει να σημειωθεί πως στην επίσκεψή του, ο Νίκος Δένδιας αναμένεται να συναντηθεί με τον υπουργό Εθνικής Άμυνας της Βουλγαρία, ενώ προγραμματίζεται και άτυπη συνάντηση με τον πρωθυπουργό της χώρας.