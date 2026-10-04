Στη Βενετία ο Ν. Δένδιας για τη συνάντηση της πρωτοβουλίας ADRION

Ουπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας θα βρεθεί αύριο, Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, στη Βενετία, όπου το απόγευμα θα λάβει μέρος στη συνάντηση της πρωτοβουλίας Αδριατικής και Ιονίου (ADRION Initiative), η οποία πραγματοποιείται σε επίπεδο υπουργών Άμυνας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, βασικός στόχος της πρωτοβουλίας ADRION είναι η ενίσχυση της περιφερειακής συνεργασίας στον τομέα της άμυνας, καθώς και της θαλάσσιας ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή της Αδριατικής και του Ιονίου.

Στην πρωτοβουλία συμμετέχουν οι έξι παράκτιες χώρες της Αδριατικής και του Ιονίου. Πρόκειται για την Ελλάδα, την Αλβανία, την Ιταλία, την Κροατία, το Μαυροβούνιο και τη Σλοβενία, οι οποίες εκπροσωπούνται στη συνάντηση της Βενετίας σε επίπεδο υπουργών Άμυνας.