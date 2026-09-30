Στη Θεσσαλονίκη το Σάββατο ο πρωθυπουργός

Στη Θεσσαλονίκη θα βρεθεί το Σάββατο 3 Οκτωβρίου ο πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα παραστεί, μαζί με τον βούλγαρο ομόλογό του στην υπογραφή των πρωτοκόλλων της ιστορικής συμφωνίας πολιτιστικής ανταλλαγής μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας.

Η τελετή θα λάβει χώρα στο Βυζαντινό Μουσείο Θεσσαλονίκης και προβλέπει πως θα επιστρέψουν στην Ελλάδα 48 ιστορικά κειμήλια που είχαν αφαιρεθεί από την Ιερά Μονή Παναγίας Εικοσιφοίνισσας, την Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Σερρών και την Ιερά Μητρόπολη Σερρών και Νιγρίτης. Η Ελλάδα θα δώσει στη Βουλγαρία τα λείψανα του Τσάρου Σαμουήλ.

Το προηγούμενο απόγευμα ο πρωθυπουργός θα βρεθεί στην Πιερία όπου στις 17:00 θα δώσει το παρών στην εκδήλωση που πραγματοποιούν στο Λιτόχωρο τα υπουργεία Ενέργειας-Περιβάλλοντος και Πολιτισμού για την ένταξη του Ολύμπου στα μνημεία παγόσμιας κληρονομιάς της Unesco.

Β.Π.