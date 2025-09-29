Στη Θεσσαλονίκη το ετήσιο συνέδριο του οργανισμού European Council of Religious Leaders

Ο ιστορικός ρόλος της Θεσσαλονίκης ως ένα σταυροδρόμι πολιτισμών και θρησκειών, αλλά και οι σύγχρονες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι θρησκευτικές κοινότητες, αναδείχθηκαν κατά την έναρξη των εργασιών του ετήσιου συνεδρίου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Θρησκευτικών Ηγετών (ECRL), σήμερα, στη Θεσσαλονίκη.

Το συνέδριο, με κεντρικό θέμα «Ο ρόλος των διαθρησκευτικών ενεργειών στην ενδυνάμωση της κοινωνικής και κοινοτικής συνοχής», διοργανώθηκε από την Ισραηλιτική Κοινότητα Θεσσαλονίκης. Φιλοξενείται, δε, στο Κοινοτικό Κέντρο της ΙΚΘ.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Θρησκευτικών Ηγετών είναι ένα ευρωπαϊκό διαθρησκειακό συμβούλιο για τη συνεργασία μεταξύ ανώτερων ηγετών θρησκευτικών παραδόσεων που εκπροσωπούνται στην Ευρώπη. Το ECRL είναι ένα από τα πέντε περιφερειακά διαθρησκειακά συμβούλια του παγκόσμιου κινήματος Religions for Peace.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΙΚΘ, την έναρξη των εργασιών του συνεδρίου χαιρέτισαν: η πρόεδρος του οργανισμού European Council of Religious Leaders, Bishop Kari Alvsvag, ο πρόεδρος του ΚΙΣΕ και της ΙΚΘ Δαυίδ Σαλτιέλ, ο σοφολογιότατος ραββίνος της ΙΚΘ, Dr. Izhak Dayan, ο μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Φιλόθεος, ο γενικός πρόξενος των ΗΠΑ στη Θεσσαλονίκη Τζέρι Ισμαήλ και ο αντιπρύτανης του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Νικόλαος Μαγγιώρος.

Όλοι υπογράμμισαν τη σημασία του διαθρησκειακού διαλόγου ως μέσου για την προώθηση του αμοιβαίου σεβασμού και του κοινού οράματος για έναν πιο δίκαιο, ειρηνικό και ανθρώπινο κόσμο, αλλά και τον ρόλο που καλούνται να διαδραματίσουν σήμερα οι θρησκευτικοί ηγέτες για την προώθησή του.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ