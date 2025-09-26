Στη Θεσσαλονίκη ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος

Στη Θεσσαλονίκη αφίχθη ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, για το Β΄ Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Στις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής 26 Σεπτεμβρίου, έφτασε στη Θεσσαλονίκη ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος με τη συνοδεία του, προκειμένου να συμμετάσχει και να κηρύξει την επίσημη έναρξη του Β΄ Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου που διοργανώνει η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος, με αφορμή τη συμπλήρωση 100 ετών από την έκδοση του περιοδικού «Θεολογία».

Τον Παναγιώτατο υποδέχθηκαν στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» ο επιχώριος Μητροπολίτης Κασσανδρείας κ. Νικόδημος, οι Μητροπολίτες Βρυούλων κ. Παντελεήμων, Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως κ. Βαρνάβας, Θεσσαλονίκης κ. Φιλόθεος, καθώς και οι Θεοφιλέστατοι Επίσκοποι Ρηγίου κ. Ειρηναίος και Αμορίου κ. Νικηφόρος.

Στην υποδοχή παρευρέθηκαν επίσης εκπρόσωποι στρατιωτικών και πολιτικών αρχών, μεταξύ των οποίων ο Αρχηγός του ΓΕΣ, αντιστράτηγος Γεώργιος Κωστίδης, ο Διοικητής του Γ΄ Σώματος Στρατού, αντιστράτηγος Αθανάσιος Γαρίνης, καθώς και εκπρόσωποι της Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής, του Λιμενικού και της Πολεμικής Αεροπορίας. Παρόντες ήταν και εκπρόσωποι της Εκκλησίας, της επιστημονικής κοινότητας και φορέων της πόλης.

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης, αφού ευχαρίστησε για τη θερμή υποδοχή, εξέφρασε τη χαρά του που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη για τη σημαντική αυτή διοργάνωση. Στη συνέχεια, μετέβη στον χώρο φιλοξενίας του.

To πρόγραμμά του

To Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου, θα παραβρεθεί στα εγκαίνια της Έκθεσης φωτογραφίας του Γιάννη Γιαννάτου «Άγιον Όρος – Πέρα από το Ορατό», με στιγμιότυπα καθημερινής ζωής στη Μοναστική Πολιτεία, η οποία φιλοξενείται στην Αίθουσα Εκθέσεων του Διοικητηρίου (πρώην Υπουργείο Μακεδονίας-Θράκης).

Το πρωί της Κυριακής, 28/09/2025, ο Παναγιώτατος θα χοροστατήσει στη Θεία λειτουργία στον ιστορικό Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου, Ροτόντα.