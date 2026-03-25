Στη Θεσσαλονίκη η Αυτοδιοίκηση συζητά το μέλλον των πόλεων και τον Νέο Κώδικα ΤΑ

Η Πανελλήνια Ένωση Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ» διοργανώνει για πρώτη φορά το Επιστημονικό της Συνέδριο στο πλαίσιο των HelexpoDialogues, από τις 26 έως τις 28 Μαρτίου 2026 στο Διεθνές Εκθεσιακό και Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο των εκθέσεωνForwardGreen&RenewableEnergyTech. Οι εργασίες του Συνεδρίου πραγματοποιούνται στο Περίπτερο 15 και στο Συνεδριακό Κέντρο «Ν. Γερμανός» της ΔΕΘ-Helexpo.

Το Συνέδριο καταγράφει ρεκόρ συμμετοχών, ξεπερνώντας έως σήμερα τις 500 συμμετοχές από όλη την Ελλάδα. Αναμένεται να αποτελέσει σημείο αναφοράς για την ελληνική Τοπική Αυτοδιοίκηση, συγκεντρώνοντας περισσότερους από 150 Δημάρχους από όλη τη χώρα, καθώς και Γενικούς Γραμματείς Δήμων, ακαδημαϊκούς, στελέχη δημόσιων οργανισμών και εκπροσώπους της αγοράς. Με το ρεκόρ των συμμετοχών επιβεβαιώνεται το έντονο ενδιαφέρον της αυτοδιοικητικής κοινότητας για τον σύγχρονο ρόλο των Δήμων στην ενεργειακή μετάβαση και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Στο ρόλο της στρατηγικής σημασίας της διοργάνωσης του Επιστημονικού Συνεδρίου της Πανελλήνιας Ένωσης Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ» για τους στόχους της ΔΕΘ-Helexpoαναφέρθηκε ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΘ-HELEXPO, κ. Ανδρέας Μαυρομμάτης, στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχωρήθηκε σήμερα στην αίθουσα «Αιμίλιος Ριάδης» στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης.

Επίσης, ο κ. Μαυρομάτης αναφέρθηκε στο ρόλο της Θεσσαλονίκης ως περιφερειακού κόμβου για την πράσινη ενέργεια και την κυκλική οικονομία στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, σημειώνοντας πως το φετινό εκθεσιακό δίδυμο των ForwardGreen και RenewableEnergyTech αποτυπώνει με ακρίβεια τη συσσώρευση επενδύσεων και νέων τεχνολογιών που συντελείται αυτή τη στιγμή στον ενεργειακό τομέα.

Ο κ. Παναγιώτης Γρηγοράκος, Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ», επισήμανε ότι υπάρχει έντονο ενδιαφέρον για το Συνέδριο κάτι που αποτυπώνεται από το ρεκόρ των συμμετοχών, καθώς έχουν ξεπεράσει τις 500.

Το Επιστημονικό Συνέδριοθα εκκινήσει με πανελλαδική δημοσκόπηση για όλα τα καίρια ζητήματα των πολιτών και των Δήμων, σημείωσε ο κ. Γρηγοράκος και ανέφερε πως η έρευνα έγινε από την εταιρεία OpinionPoll. Όπως πρόσθεσε, το Συνέδριο θα φιλοξενήσει περισσότερους από 60 Δημάρχους ως ομιλητές, 30 καθηγητές Πανεπιστημίων, προέδρους και διευθύνοντες συμβούλους φορέων και ιδιωτικών επιχειρήσεων κ.ά.

Ο κ. Γρηγοράκος υπογράμμισε ότι το Συνέδριο δίνει την ευκαιρία να τεθούν επί τάπητος και να συζητηθούν διεξοδικά κρίσιμα θέματα σχετικά με τον Νέο Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που αναμένεται να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση. «Η Αυτοδιοίκηση καλείται σήμερα να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στη μετάβαση προς βιώσιμες, ανθεκτικές και ενεργειακά αποδοτικές πόλεις. Το Επιστημονικό Συνέδριο “ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ” δημιουργεί έναν ουσιαστικό χώρο διαλόγου, ανταλλαγής τεχνογνωσίας και διαμόρφωσης προτάσεων πολιτικής που ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των τοπικών κοινωνιών», είπε χαρακτηριστικά.

«Η καρδιά της Αυτοδιοίκησης θα χτυπήσει στη ΔΕΘ», υπογράμμισε ο γενικός διευθυντής του OTAVOICE.GR, κ. Αθανάσιος Μπέλτσος, αναφερόμενος στο συνέδριο του «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ». Τόνισε ότι το OTAVOICE.GR αποτελεί έναν θεσμικό συνεργάτη που συμβάλλει στην εξωστρέφεια της Αυτοδιοίκησης και συνεισφέρει στον δημόσιο διάλογο. Παράλληλα, επισήμανε τη στρατηγική σημασία της συνεργασίας με την ΔΕΘ-Helexpo, καθώς ενισχύει την δυναμική της προσπάθειας να αναδειχθεί η Τοπική Αυτοδιοίκηση ως ο βασικός πυλώνας στήριξης και ανάπτυξης των τοπικών κοινωνιών.

Τη σημασία της διοργάνωσης του Συνεδρίου του «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ» στη Θεσσαλονίκη ανέδειξε και ο διευθυντής της ΔΕΘ-HELEXPO, κ. Αλέξης Τσαξιρλής. Σημείωσε πως συμβάλλει στη σύνδεση του θεσμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με τα κυρίαρχα ζητήματα της της ενέργειας και της κυκλικής οικονομίας, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο την ανάπτυξη του εκθεσιακού διδύμου ForwardGreen και RenewableEnergyTech.

Στο επίκεντρο των εργασιών του Συνεδρίου βρίσκεται η ανθεκτικότητα των πόλεων, η πράσινη μετάβαση, η ενεργειακή αυτονομία των Δήμων, η αξιοποίηση καινοτόμων χρηματοδοτικών εργαλείων, καθώς και η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ Τοπικής Αυτοδιοίκησης, επιστημονικής κοινότητας και ιδιωτικού τομέα.

Το Ετήσιο Επιστημονικό Συνέδριο «Κλεισθένης» τελεί υπό την αιγίδα:

του Υπουργείου Εσωτερικών

της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ελλάδας

του Δήμου Θεσσαλονίκης

της Ε.Ε.Τ.Α.Α.

του Δικτύου Πόλεων με Λίμνες

του Δικτύου Βιώσιμη Πόλη

Το συνέδριο υποστηρίζεται από το Πράσινο Ταμείο.

