Στη Θεσσαλονίκη για τους Γ’ Χαιρετισμούς ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος

Η ιερά Ακολουθία θα τελεσθεί την Παρασκευή 13 Μαρτίου 2026 και ώρα 19:30, στον Προσκυνηματικό Ιερό Ναό της του Θεού Σοφίας στη Θεσσαλονίκη και θα ψάλουν 1.000 μαθητές και μαθήτριες όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης από σχολεία της Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού και πολιτιστικού προγράμματος με θέμα: «Ακάθιστος Ύμνος – Το Κοντάκιο και ο Κανόνας», το οποίο πραγματοποιείται σε συνεργασία με την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας και απευθύνεται στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Η παρουσία του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου κ. Ιερωνύμου και η συμμετοχή της μαθητικής κοινότητας αναμένεται να προσδώσουν ιδιαίτερη λαμπρότητα και έντονο πνευματικό χαρακτήρα στην ιερά Ακολουθία των Γ΄ Χαιρετισμών, αναδεικνύοντας παράλληλα τη σημασία της εκκλησιαστικής παράδοσης και της σύνδεσής της με τη νέα γενιά, όπως επισημαίνεται σε ανακοίνωση της Ιεράς Μητρόπολης Θεσσαλονίκης.

Η Ιερά Μητρόπολις Θεσσαλονίκης προσκαλεί τους πιστούς της πόλης μας να συμμετάσχουν προσευχητικά στην ιερά αυτή σύναξη.