Στη Θεσσαλονίκη για Παύλου Μελά και ψηφοδέλτια ο Νίκος Ανδρουλάκης

Του: Σταύρου Αλχατζίδη

Στην Θεσσαλονίκη θα βρεθεί την Παρασκευή ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα επισκεφθεί το πάρκο Παύλου Μελά και θα έχει συναντήσεις με κομματικά στελέχη. Μέχρι στιγμή δεν έχει οριστικοποιηθεί το πρόγραμμα του, αλλά το πιο πιθανό είναι να μην βρεθεί στην τελετή εγκαινίων που θα γίνει το πρωί. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ μάλλον θα το επισκεφθεί το απόγευμα που είναι προγραμματισμένα τα εγκαίνια έκθεσης φωτογραφίας και μία εκδήλωση μνήμης για τους 101 εκτελεσθέντες αντιστασιακούς. Εκεί θα καταθέσει και στεφάνι. Εκτός φυσικά αν επιλέξει να μείνει στον χώρο και αργότερα, όταν είναι προγραμματισμένη συναυλία, με τον Στέλιο Ρόκο.

Σύμφωνα με πληροφορίες στις συαντήσεις που θα έχει με τα κομματικά στελέχη στο επίκεντρο θα βρεθούν τα ψηφοδέλτια του κόμματος στην Α΄ και Β΄ περιφέρεια Θεσσαλονίκης. Το ΠΑΣΟΚ αναμένεται να ανακοινώσει τα πρώτα ονόματα των ψηφοδελτίων του πανελλαδικά μέχρι το τέλος του μήνα. Ανάμεσα τους και οι δύο περιφέρειες της Θεσσαλονίκης.

Για την Α Θεσσαλονίκης σίγουροι θεωρούνται οι νυν βουλευτές Ράνια Θρασκιά και Πέτρος Παππάς. Επίσης ο Χρήστος Παπαστεργίου, ο Ευρυβιάδης Ελευθεριάδης, ο Πέτρος Λεκάκης και η Πέννυ Δαλαμπούρα. Ακούγονται επίσης τα ονόματα των Μιχάλη Πάππου, Γρηγόρη Ζαρωτιάδη, Αργύρη Αργυριάδη, Βάσιας Μάδεση. Κάποιοι, ίσως και όλοι, θα ανακοινωθούν το επόμενο χρονικό διάστημα.

Στην Β΄ περιφέρεια σίγουροι θα είναι ο Θανάσης Γλαβίνας και η εκ μεταγραφής Κωνσταντίνα Αδάμου.