Στη Θεσσαλονίκη από σήμερα ο Δημήτρης Κουτσούμπας

Για διήμερη επίσκεψη στη Θεσσαλονίκη θα βρεθεί από σήμερα (6/5) ο Γενικός Γραμματέας της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας.

Το πρόγραμμα της επίσκεψης του περιλαμβάνει:

Σήμερα στις 18.30, θα συναντηθεί με εργαζόμενους από το Συντονιστικό Κοινωνικών Δομών (ΕΣΠΑ), του Σωματείου Εργαζομένων ΟΤΑ ν. Θεσσαλονίκης.

Στις 19.30, θα μιλήσει στην εκδήλωση της Κομματικής Οργάνωσης Κεντρικής Μακεδονίας του ΚΚΕ, αφιερωμένη στον ηρωικό Μάη του 1936, με τίτλο:”Εμείς κρατάμε όλη τη γης…μαζί γράφουμε το μέλλον στο δρόμο της ανατροπής”, στον πεζόδρομο Αγίας Σοφίας, στη Θεσσαλονίκη.

Την Πέμπτη 7 Μαΐου, στις 08.00, θα βρεθεί στην κινητοποίηση των εργολαβικών εργαζομένων των ΕΛΠΕ, στην πύλη των ΕΛΠΕ.

Στις 09:15, θα συναντηθεί με το ΔΣ της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, στο στρατιωτικό νοσοκομείο 424.

Στις 10:30, θα επισκεφτεί την έκθεση ιστορικού και αρχειακού υλικού της ΚΟ Κεντρικής Μακεδονίας του ΚΚΕ, αφιερωμένη στα γεγονότα του Μάη του 1936,στο Labattoir, στα παλαιά Σφαγεία Θεσσαλονίκης.