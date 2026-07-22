Στη σκηνή του Θεάτρου Γης απόψε η κόρη του δημάρχου Νεάπολης–Συκεών – Περήφανος για την “Ευθυμούλα” ο Σίμος Δανιηλίδης

Κάθε λόγο να είναι περήφανος έχει ο δήμαρχος Νεάπολης – Συκεών Σίμος Δανιηλίδης. Η κόρη του Θέμις Δανιηλίδη κάνει τα πρώτα της επαγγελματικά βήματα ως ηθοποιός, συμμετέχοντας στις «Βάκχες», που μετά την Επίδαυρο παρουσιάζονται απόψε στο Θέατρο Γης.

Με μια προσωπική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο δήμαρχος δεν έκρυψε τη συγκίνησή του για την «Ευθυμούλα» του, όπως τη φωνάζει. «Θα είμαι εκεί, εντός έδρας, όχι μόνο για να καμαρώσω την αγαπημένη μου κόρη στην πρώτη παράσταση στα πάτρια εδάφη, αλλά και για να νιώσω την περηφάνια του πατέρα», έγραψε χαρακτηριστικά, θυμίζοντας ότι η Θέμις είναι απόφοιτος της Δραματικής Σχολής του ΚΘΒΕ και πλέον συμμετέχει ως επαγγελματίας ηθοποιός σε μια σημαντική διεθνή συμπαραγωγή.

“Δεν θα διεκδικούσα αντικειμενικότητα απέναντι σε ένα έργο στο οποίο συμμετέχει το παιδί μου”, παραδέχθηκε ο δήμαρχος, σημειώνοντας πάντως ότι αυτό που μπορεί να πει με βεβαιότητα είναι πως “με βάση τις παραστάσεις που παρακολούθησα μέχρι τώρα, συμπεριλαμβανομένης και της γενικής πρόβας στο Θέατρο Γης, είναι ότι πρόκειται για μια καλοδουλεμένη έντονα πολιτική παράσταση με διαχρονικό χαρακτήρα, που αναφέρεται ευθέως και στη σημερινή πραγματικότητα στην πατρίδα μας, αλλά και σε όλο τον κόσμο”.

Το βέβαιο είναι πως απόψε ο Σίμος Δανιηλίδης θα βρίσκεται στο Θέατρο Γης όχι με την ιδιότητα του δημάρχου, αλλά με εκείνη του πιο περήφανου πατέρα της πλατείας.

Β.Ζ.