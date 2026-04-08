Στη Νίσυρο ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Αθανάσιος Δαβάκης

Επίσκεψη στη Νίσυρο πραγματοποίησε ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Θανάσης Δαβάκης, στο πλαίσιο επαφών του στην περιφέρεια. Κατα τη διάρκεια της συνάντησης του με τον Δήμαρχο Χριστοφή Κορωναίο, συζητήθηκαν θέματα που απασχολούν το νησί, με κυρίαρχο το αίτημα για την κατασκευή νέου λιμένα στο Μανδράκι.

Όπως επισημάνθηκε από τη δημοτική αρχή, πρόκειται για ένα έργο απαραίτητο για την καθημερινότητα των κατοίκων, την αναπτυξιακή προοπτική της Νισύρου, ενώ ήδη υπάρχουν ώριμες μελέτες και εγκρίσεις.

Από την πλευρά του, ο Υφυπουργός εμφανίστηκε θετικός, τονίζοντας ότι θα συμβάλει στην προώθηση του έργου, εξετάζοντας και τη δυνατότητα αξιοποίησης της ΜΟΜΚΑ (Μονάδα Οχημάτων Μηχανικού Κατασκευών) για την υλοποίηση του.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στη σημαντική διάκριση της Νισύρου ως Γεωπαρκο UNESCO, εξέλιξη που ενισχύει τη διεθνή εικόνα του νησιού και δημιουργεί νέες προοπτικές ανάπτυξης.