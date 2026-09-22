Στη Νέα Υόρκη την Τετάρτη για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ο Κυρ. Μητσοτάκης

Στη Νέα Υόρκη μεταβαίνει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προκειμένου να συμμετάσχει στις εργασίες της Εβδομάδας Υψηλού Επιπέδου της 81ης Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών.

Το πρόγραμμα του πρωθυπουργού περιλαμβάνει σειρά διμερών συναντήσεων με ξένους ηγέτες, επαφές με εκπροσώπους διεθνών οργανισμών και θεσμικούς επενδυτές, καθώς και την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Την Τετάρτη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί το πρωί (τοπική ώρα) με τον πρόεδρο της Σενεγάλης, Μπασίρου Ντιομαγιέ Φαγιέ, και τον πρωθυπουργό του Καναδά, Μαρκ Κάρνεϊ.

Στις 10:00 θα συμμετάσχει στην εναρκτήρια εκδήλωση της Παγκόσμιας Συμμαχίας «Ocean Eye», ενώ στη συνέχεια θα απευθύνει ομιλία σε εκδήλωση της ομογένειας. Το απόγευμα θα έχει συνάντηση με τον πρωθυπουργό της Αρμενίας, Νικόλ Πασινιάν.

Την Πέμπτη, το πρόγραμμα του πρωθυπουργού θα ξεκινήσει με συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με θεσμικούς επενδυτές. Ακολούθως, θα συμμετάσχει σε συνάντηση του Europe-Gulf Forum, που συνδιοργανώνεται από τον Όμιλο Antenna και το Atlantic Council.

Το μεσημέρι θα συναντηθεί με εκπροσώπους διεθνών και αμερικανικών εβραϊκών οργανώσεων, ενώ στις 15:00 θα συμμετάσχει σε συζήτηση με τον πρόεδρο της Παγκόσμιας Τράπεζας, Ατζάι Μπάνγκα, στο πλαίσιο της εκδήλωσης «AI + Culture» του Πανεπιστημίου Columbia.

Στις 17:10 ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει συνάντηση με τον γενικό γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, ενώ στη συνέχεια θα πραγματοποιήσει την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών.

Την Παρασκευή, στις 08:15, ο πρωθυπουργός θα παραχωρήσει συνέντευξη στην τηλεόραση του Bloomberg, ενώ το μεσημέρι θα συναντηθεί με τον πρωθυπουργό της Μολδαβίας, Βασίλε Τοφάν.