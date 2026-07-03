Στη μονάδα εγκαυμάτων του «Παπανικολάου», σε σταθερή κατάσταση, η Αφροδίτη Νέστορα

Σταθερή και ελεγχόμενη χαρακτηρίζεται η κατάσταση της υγείας της Αφροδίτης Νέστορα από το προσωπικό του Γενικού Νοσοκομείου Παπανικολάου Θεσσαλονίκης, μετά την εμπρηστική επίθεση που σημειώθηκε σε βάρος της οικίας της, προκαλώντας τον θάνατο της μητέρας της και τον τραυματισμό του πατέρα της και άλλων τριών ενοίκων.

Νοσηλεύεται στη μονάδα εγκαυμάτων, ωστόσο άγνωστο παραμένει το πότε θα λάβει εξιτήριο η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας, καθώς φέρει πολλαπλά εγκαύματα σε χέρια και πόδια,

Μετά το εξιτήριό της θα προγραμματιστεί και η κηδεία της μητέρας της Βάγιας, ώστε να μπορέσει να είναι παρούσα.