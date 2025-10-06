Στη Μητροπολιτική Επιτροπή Θεσ/νίκης το ξύλινο ντεκ στην παλιά παραλία

Η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την κατασκευή του ξύλινου ντεκ στην παλιά παραλία θα τεθεί προς γνωμοδότηση στη Μητροπολιτική Επιτροπή Θεσσαλονίκης, παρουσία του αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων και των μελετητών.

Ηκατασκευή του ξύλινου ντεκ στην παλιά παραλία Θεσσαλονίκης θα αποτελέσει ένα από τα βασικά θέματα της ημερήσιας διάταξης στην αυριανή συνεδρίαση της Μητροπολιτικής Επιτροπής Θεσσαλονίκης, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 7 Οκτωβρίου 2025 στις 13:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας.

Κατά τη συνεδρίαση, η Επιτροπή θα κληθεί να γνωμοδοτήσει επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου, το οποίο προωθεί ο Δήμος Θεσσαλονίκης και στοχεύει στην αναβάθμιση της παραλιακής ζώνης, με στόχο τη βελτίωση της προσβασιμότητας και την ενίσχυση της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης.

Στη συνεδρίαση θα παραστούν εκ μέρους του Δήμου Θεσσαλονίκης ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων και Βιώσιμης Κινητικότητας, Πρόδρομος Νικηφορίδης, καθώς και η ομάδα των μελετητών του έργου, προκειμένου να παρουσιάσουν το σχέδιο και να απαντήσουν σε ερωτήματα των μελών της Επιτροπής.

Το έργο θεωρείται κομβικό για την εικόνα και τη λειτουργικότητα της παραλιακής ζώνης της πόλης, καθώς φιλοδοξεί να αναβαθμίσει αισθητικά και λειτουργικά έναν από τους πιο εμβληματικούς δημόσιους χώρους της Θεσσαλονίκης.