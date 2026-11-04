Στη Μεσσηνία την Πέμπτη ο πρωθυπουργός – Θα μιλήσει στο συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας

Οπρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα μεταβεί αύριο, Πέμπτη στη Μεσσηνία.

Στις 10.30 ο πρωθυπουργός θα επισκεφθεί το Οικοτροφείο Ατόμων με Αυτισμό στη Μερόπη του Δήμου Οιχαλίας και στη συνέχεια την υδροπονική θερμοκηπιακή μονάδα παραγωγής ντομάτας που κατασκευάζεται στην Οιχαλία.

Ακολούθως, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μεταβεί στο αεροδρόμιο Καλαμάτας, όπου θα γίνει παρουσίαση των έργων αναβάθμισής του, και στη συνέχεια θα επισκεφθεί εργοτάξιο του οδικού άξονα Καλαμάτα – Μεθώνη.

Το μεσημέρι ο πρωθυπουργός θα μεταβεί στην Καλαμάτα, όπου θα παραστεί στα εγκαίνια της Μονάδας Ηλιακής Ξήρανσης Ιλύος ΕΕΛ Καλαμάτας.

Στις 17.30 ο πρωθυπουργός θα μιλήσει στο συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας.

Στη συνέχεια ο πρωθυπουργός θα παραστεί στην υπογραφή προγραμματικής σύμβασης για την κατασκευή σωφρονιστικού καταστήματος στη Μεγαλόπολη.