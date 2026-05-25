Στη Λιθουανία η φον ντερ Λάιεν μετά τα περιστατικά με τα drones

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, θα ταξιδέψει στη Λιθουανία την Τρίτη (26/5), μετά από μια σειρά περιστατικών με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) που ώθησαν τις αρχές να συμβουλεύσουν τους πολίτες να αναζητήσουν καταφύγιο σε υπόγεια και καταφύγια, αναφέρει το Politico.

Η φον ντερ Λάιεν πρόκειται να συναντηθεί με αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων από τις χώρες της Βαλτικής για να βοηθήσει στον συντονισμό της αντίδρασης, δήλωσαν στο POLITICO τρεις αξιωματούχοι που γνωρίζουν την επίσκεψη, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας για να συζητήσουν λεπτομέρειες. Ο Επίτροπος Άμυνας Άντριους Κουμπίλιους θα ταξιδέψει επίσης στη Λιθουανία.

Εκτός από την επίδειξη «αλληλεγγύης με τις χώρες της Βαλτικής», η επίσκεψη θα επικεντρωθεί στην ενίσχυση των κοινών αμυντικών δυνατοτήτων μέσω των εμβληματικών προγραμμάτων χρηματοδότησης και σχεδιασμού της Επιτροπής, δήλωσε ένας από τους αξιωματούχους.

Η Λιθουανία εξέδωσε αεροπορικό συναγερμό την Τετάρτη μετά τον εντοπισμό ακυβέρνητου drone κοντά στα σύνορα της χώρας με τη Λευκορωσία, γεγονός που οδήγησε στην ενεργοποίηση της αποστολής αεροπορικής περιπολίας του ΝΑΤΟ στις χώρες της Βαλτικής.

Το περιστατικό συνέβη μετά τη συντριβή δύο ουκρανικών drone, με κατεύθυνση τη Ρωσία, αυτόν τον μήνα πάνω από μια αχρησιμοποίητη αποθήκη πετρελαίου στη Λετονία – πυροδοτώντας μια κρίση που οδήγησε στην κατάρρευση του κυβερνώντος συνασπισμού. Ένα αεροσκάφος του ΝΑΤΟ κατέρριψε ένα drone στον εσθονικό εναέριο χώρο την περασμένη εβδομάδα.

«Οι δημόσιες απειλές της Ρωσίας κατά των κρατών της Βαλτικής μας είναι εντελώς απαράδεκτες», δήλωσε η φον ντερ Λάιεν σε μήνυμα που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την περασμένη εβδομάδα. «Η Ρωσία και η Λευκορωσία φέρουν άμεση ευθύνη για τα drones που θέτουν σε κίνδυνο τις ζωές και την ασφάλεια των ανθρώπων στην ανατολική μας πλευρά. Η Ευρώπη θα απαντήσει με ενότητα και σταθερότητα».

Τα τρία κράτη της Βαλτικής προειδοποίησαν ότι η Μόσχα προσπαθεί να εκμεταλλευτεί τα περιστατικά για να δημιουργήσει διχόνοια μεταξύ της Ουκρανίας και των συμμάχων της στην ΕΕ – εκδίδοντας κοινή δήλωση απορρίπτοντας «την απροκάλυπτη εκστρατεία παραπληροφόρησης της Ρωσίας και τις κατασκευασμένες κατηγορίες για παραβιάσεις του εναέριου χώρου, τις οποίες η Ρωσία χρησιμοποιεί χωρίς ντροπή για να καλύψει τις στρατιωτικές της αποτυχίες».

Τον Φεβρουάριο, η ΕΕ ξεκίνησε ένα σχέδιο για την ενίσχυση των συνοριακών κρατών της, εν μέσω ανησυχιών ότι ο πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία και οι υβριδικές τακτικές κινδυνεύουν να βλάψουν τις τοπικές οικονομίες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επεξεργάζεται επίσης σχέδια για να βοηθήσει τις χώρες να ενισχύσουν τις ικανότητές τους για την αεράμυνα μέσω κοινών προγραμμάτων προμηθειών και ανάπτυξης.

Πηγή: news.ro