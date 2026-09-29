Στη Λευκωσία ο Ν. Δένδιας για την επέτειο Ανεξαρτησίας της Κύπρου, συνάντηση με Ν. Χριστοδουλίδη

ΟΥπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας μεταβαίνει την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στη Λευκωσία, προκειμένου να συμμετάσχει στις εκδηλώσεις για την 66η Επέτειο της Ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Κατά την πρώτη ημέρα της επίσκεψής του στην Κύπρο, ο Έλληνας Υπουργός Εθνικής Άμυνας θα συναντηθεί με τον Αρχιεπίσκοπο Νέας Ιουστινιανής και Πάσης Κύπρου κ.κ. Γεώργιο.

Το πρόγραμμα του Νίκου Δένδια θα συνεχιστεί την Πέμπτη 1η Οκτωβρίου, ημέρα κατά την οποία κορυφώνονται οι εορταστικές εκδηλώσεις για την επέτειο της ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας θα καταθέσει στέφανο στον ανδριάντα του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄ στο Προεδρικό Μέγαρο, μαζί με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη.

Στη συνέχεια, ο κ. Δένδιας θα γίνει δεκτός από τον Κύπριο Πρόεδρο στο Προεδρικό Μέγαρο.

Η παρουσία του Έλληνα Υπουργού Εθνικής Άμυνας στη Λευκωσία θα ολοκληρωθεί με την παρουσία του στην παρέλαση για την 66η Επέτειο της Ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας.