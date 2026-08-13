Στη Λάρισα έφτασε ο καπνός από τη φωτιά στη Χαλκιδική: Οι πρώτες δορυφορικές εικόνες

Οι πρώτες δορυφορικές εικόνες της πυρκαγιάς στη Σίβηρη Χαλκιδικής καταδεικνύουν την ισχύ της τις απογευματινές ώρες της Πέμπτης 13/08. Στην Εικόνα 1 που προέκυψε από δεδομένα του γεωστατικού δορυφόρου Meteosat-12 απεικονίζονται τόσο η προσεγγιστική θέση της θερμικής εστίας της πυρκαγιάς όσο και το πλούμιο του καπνού (στις 17:30 της Πέμπτης 13/08). Το τελευταίο εκτείνεται περίπου ως τη Λάρισα, διανύοντας μια απόσταση περίπου 100 χιλιομέτρων.

Στην εικόνα 2 παρουσιάζεται τμήμα της υπό ανάπτυξη εφαρμογής του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, όπου σημειώνονται τα θερμικά στίγματα του τελευταίου εικοσιτετραώρου (κίτρινες κουκίδες) με σχετικά μεγάλη χωρική ακρίβεια, όπως αυτά καταγράφονται από κατάλληλα όργανα δορυφόρων πολικής τροχιάς.

Με τον τρόπο αυτό εμπλουτίζεται η συνεχής παρατήρηση των δασικών πυρκαγιών, συνδυάζοντας τη «μεγάλη εικόνα» των γεωστατικών δορυφόρων με την «αυξημένη ακρίβεια» των δορυφόρων πολικής τροχιάς.