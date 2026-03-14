Στη Λάρισα αύριο Σάββατο 14/3 το τρίτο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας

Στη Λάρισα συνεχίζεται ο προσυνεδριακός διάλογος στην πορεία προς το 16ο Τακτικό Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο θα πραγματοποιηθεί από τις 15 έως τις 17 Μαΐου στην Αθήνα.

Το προσυνέδριο της Λάρισας με θέμα «Δυνατή Οικονομία-Δυνατή Ελλάδα», θα λάβει χώρα αύριο, Σάββατο 14 Μαρτίου, παρουσία του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας και Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Οι εργασίες του προσυνεδρίου θα διεξαχθούν στο ξενοδοχείο Grecotel Larissa Imperial, με ώρα έναρξης τις 11:00 και τη συμμετοχή των Βουλευτών των Περιφερειών Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, στελεχών των αντίστοιχων τοπικών οργανώσεων και εκπροσώπων της κεντρικής διοίκησης του κόμματος και της ΟΝΝΕΔ.

Το προσυνέδριο θα αποτελείται από δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος θα πραγματοποιηθεί πάνελ με τη συμμετοχή του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη, του Υπουργού Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστα Τσιάρα.

Θα ακολουθήσει ομιλία του Αντιπροέδρου της Νέας Δημοκρατίας και Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη.

Στο δεύτερο μέρος θα διεξαχθεί συζήτηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με έναν αγρότη, έναν μηχανικό συστημάτων πληροφορικής, τη διευθύνουσα σύμβουλο νεοφυούς επιχείρησης και τον ιδιοκτήτη ελληνικής εταιρείας.

στις 13.00, ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης θα συμμετάσχει σε πάνελ συζήτησης με πολίτες στο πλαίσιο του προσυνεδρίου