Στη φυλακή οδηγείται ο 41χρονος που κατηγορείται για τον θάνατο της 42χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ

Προφυλακιστέος κρίθηκε ο 41χρονος που κατηγορείται για τον θάνατο της 42χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο, μετά την απόφαση του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Σύρου, το οποίο έλυσε τη διαφωνία που είχε ανακύψει μεταξύ ανακρίτριας και εισαγγελέα σχετικά με την προσωρινή του κράτηση.

Ο 41χρονος, που έως σήμερα βρισκόταν σε κατ’ οίκον περιορισμό, αναμένεται πλέον να μεταφερθεί σε σωφρονιστικό κατάστημα, όπου θα παραμείνει μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης. Η 30χρονη συγκατηγορούμενή του εξακολουθεί να παραμένει ελεύθερη με περιοριστικούς όρους, όπως η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και η υποχρεωτική εμφάνιση στο αστυνομικό τμήμα.