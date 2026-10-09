Στη φυλακή ο Βασίλης Παϊτέρης – Παραβίασε τον περιοριστικό όρο της κατ’ οίκον έκτισης ποινής

Τον δρόμο για τις φυλακές παίρνει ο Βασίλης Παϊτέρης, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες ο γνωστός τραγουδιστής παραβίασε τον περιοριστικό όρο της κατ οίκον έκτισης ποινής που του είχε επιβληθεί, καθώς συνελήφθη από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ.

Να σημειωθεί ότι οι περιοριστικοί όροι είχαν επιβληθεί στον τραγουδιστή με βούλευμα έπειτα από συγχώνευση ποινών, για σειρά αδικημάτων που είχε διαπράξει, μεταξύ αυτών και για οφειλές προς το Δημόσιο.

Υπενθυμίζεται ότι ο τραγουδιστής είχε συλληφθεί το βράδυ της Πέμπτης 8 Οκτωβρίου έπειτα από αστυνομική επιχείρηση στη περιοχή της Αγίας Βαρβάρας. Η σύλληψή του αφορά σε παραβίαση δικαστικής απόφασης και σχετίζεται με την υπόθεση των οφειλών για το σπίτι που είχε κατασκευάσει.