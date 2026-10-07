Στη Δικαιοσύνη οδηγήθηκαν ο Φίλ. Καμπούρης και 10 ακόμα συλληφθέντες για τη μεγάλη απάτη σε βάρος του e-ΕΦΚΑ και του Δημοσίου

Από το Δεκέμβριο του 2013 φέρονται ότι είχαν ξεκινήσει τις δραστηριότητες τους οι φερόμενοι ως «εγκέφαλοι» της εγκληματικής οργάνωσης, που κατηγορούνται για κακουργηματικές πλαστογραφίες και απάτες σε βάρος του e-ΕΦΚΑ και φοροδιαφυγή, μέσω δικτύου εικονικών εταιρειών, σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν από την αστυνομία.

Από τις έως τώρα έρευνες, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ, προέκυψε ότι η συνολική ζημιά του Δημοσίου από την παράνομη δραστηριότητα της οργάνωσης ανέρχεται στα -5.352.556,57- ευρώ, ενώ χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι τα μέλη είχαν πραγματοποιήσει αναλήψεις από τους λογαριασμούς των εταιρειών που ξεπερνούν τα 2.000.000 ευρώ.

Ως αρχηγικά μέλη κατηγορούνται ο τηλεπαρουσιαστής και πρόεδρος του εξωκοινοβουλευτικού κόμματος ΛΑΟΣ, Φίλιππος Καμπούρης, 45 ετών και η σύζυγος του 47 ετών, ενώ εμπλέκονται σύμφωνα με τη δικογραφία συνολικά 12 άτομα, εκ των οποίων συνελήφθησαν οι 11 και αναζητείται ένας αχυράνθρωπος ρουμανικής υπηκοότητας, ο οποίος βρίσκεται εκτός Ελλάδος.

Ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ, η σύζυγός του και οι υπόλοιποι εννέα συλληφθέντες οδηγήθηκαν σήμερα στον εισαγγελέα και την Κυριακή 10 Οκτωβρίου θα οδηγηθούν στα δικαστήρια για τις απολογίες τους.

Σύμφωνα με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, οι συλληφθέντες κατηγορούνται -κατά περίπτωση- για εγκληματική οργάνωση, απάτη κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, παράνομη οπλοκατοχή, παραβάσεις του Κανονισμού Ασφαλίσεως και φοροδιαφυγή.

Οι κατηγορούμενοι ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για τις απολογίες τους στην Ανακρίτρια, με τους συνηγόρους του ζεύγους, που κατά την κατηγορία είχαν αρχηγικό ρόλο στην εγκληματική οργάνωση, να δηλώνουν ότι οι εντολείς τους είναι αθώοι.

Όπως ανακοινώθηκε από την αστυνομία, εκτός από το ζεύγος Καμπούρη, για την υπόθεση κατηγορούνται δύο επιχειρηματίες, 54 και 57 ετών, τέσσερις λογιστές (39, 43, 53 και 54 ετών) και τέσσερις αχυράνθρωποι (57, 59, 63 και 66 ετών), εκ των οποίων ένας άνδρας και μια γυναίκα ελληνικής υπηκοότητας, μια γυναίκα βουλγαρικής υπηκοότητας και ο Ρουμάνος που αναζητείται.

Κομβικό ρόλο φέρονται ότι είχαν οι λογιστές οι οποίοι, λόγω των γνώσεων και της εμπειρίας τους πραγματοποιούσαν τις απαιτούμενες διαδικασίες για την έναρξη δραστηριοτήτων των εταιρειών, τη φορολογική διαχείριση και την ασφάλιση των εργαζομένων.

Οι αχυράνθρωποι της οργάνωσης, είχαν επιλεχθεί λόγω της κακής οικονομικής τους κατάστασης και ως εκ τούτου ήταν ανέφικτη η είσπραξη οποιασδήποτε υποχρέωσης από αυτούς.

Για την εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης, πραγματοποιήθηκε πρωινές ώρες της Τρίτης, 6 Οκτωβρίου 2026, συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση του Τμήματος Κοινωνικής Ασφάλισης, σε περιοχές της Αττικής, κατά την οποία συνελήφθησαν οι 11 από τους 12 εμπλεκόμενους.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, προηγήθηκε πολύμηνη εμπεριστατωμένη έρευνα, κατόπιν σχετικής παραγγελίας αρμόδιου Εισαγγελέα, από την οποία διακριβώθηκε ότι οι κατηγορούμενοι, τουλάχιστον από τον Δεκέμβριο του 2013, συγκρότησαν και εντάχθηκαν σε εγκληματική οργάνωση, με διαρκή δράση και διακριτούς ρόλους, με σκοπό την κατ’ επάγγελμα διάπραξη κακουργηματικών απατών σε βάρος του e-ΕΦΚΑ και φοροδιαφυγή, για την αποκόμιση παράνομου οικονομικού οφέλους.

Το δίκτυο των 29 εταιρειών

Ως προς τον τρόπο δράσης της οργάνωσης, προέκυψε ότι τα μέλη (επιχειρηματίες, λογιστές και «αχυράνθρωποι»), είχαν αναπτύξει ένα δίκτυο από 29 εταιρείες, με αντικείμενο δραστηριότητας τους κλάδους της εστίασης, της νυχτερινής διασκέδασης, της διαφήμισης και της ένδυσης.

Μέρος των εταιρειών αυτών, αποτελούσε τις αρχικές οντότητες που σύστηναν οι επιχειρηματίες, ενώ στη συνέχεια προέβαιναν στη σύσταση εικονικών εταιρειών, χρησιμοποιώντας στοιχεία των «αχυρανθρώπων», χωρίς φυσική έδρα και πραγματική δραστηριότητα, προκειμένου να αποφύγουν τον εντοπισμό τους.

Ακολούθως, τα μέλη προέβαιναν στην ανάληψη των ασφαλιστικών εισφορών του e-ΕΦΚΑ, που προέρχονταν από την απασχόληση των εργαζομένων, χωρίς να καταλογίζονται στους πραγματικούς εταίρους, ενώ, παράλληλα, δεν απέδιδαν τους αναλογούντες φόρους εισοδήματος και Φ.Π.Α. στο ελληνικό Δημόσιο.

Η νομιμοποίηση των παράνομων εσόδων γινόταν μέσω της απορρόφησής τους από το δίκτυο εταιρειών, όπου αναμιγνύονταν στους ίδιους τραπεζικούς λογαριασμούς και στη συνέχεια χρησιμοποιούνταν για πολυτελή διαβίωση και στοιχηματισμό.

Σημειώνεται ότι η δράση της οργάνωσης επιβεβαίωσαν και οι εργαζόμενοι των επιχειρήσεων, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται εργαζόμενοι στην εστίαση, την ένδυση και τραγουδιστές.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, επιχειρήσεις, λογιστικά γραφεία και θυρίδες, συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-136.237 ευρώ,

-2- αυτοκίνητα,

μοτοσυκλέτα,

πλήθος τραπεζικών καρτών, εγγράφων, σφραγίδων εταιρειών, ταμειακών μηχανών και POS,

κινητά τηλέφωνα,

ηλεκτρονικοί υπολογιστές και

αεροβόλο πιστόλι.

Τι ισχυρίζονται οι κατηγορούμενοι

Την υπεράσπιση του Φίλιππου Καμπούρη και της συζύγου του ανέλαβαν οι δικηγόροι Απόστολος Λύτρας και Γιάννης Γλύκας.

«Εάν μιλάμε ότι απλά ένας άνθρωπος οφείλει χρήματα στον ΕΦΚΑ, δεν μπορούμε να μιλάμε για απάτη, είναι μία οφειλή όπως πάρα πολλοί Έλληνες έχουν», είπε ο κ. Λύτρας στους δημοσιογράφους ενώ συμπλήρωσε ότι :

«Πρόκειται για οφειλή. Θα λάβουμε τη δικογραφία και να δούμε πώς ο εισαγγελέας θεμελιώνει την κατηγορία και θα απολογηθούμε την Κυριακή».

Από την πλευρά του ο κ. Γλύκας είπε ότι η υπόθεση αφορά καταγγελία από κυρία που συνδέεται με πολιτικό πρόσωπο και ότι τα φερόμενα αδικήματα ανάγονται στα έτη 2013 έως 2016. Κατά τον κ. Γλύκα το θέμα εργαλειοποιείται για πολιτικούς λόγους.

Στην Ανακρίτρια που θα χειριστεί την υπόθεση, δόθηκε παραγγελία από την Εισαγγελία Πρωτοδικών να ερευνήσει εάν οι κατηγορούμενοι έχουν διαπράξει αδίκημα που αφορά φοροδιαφυγή. Η δικαστική λειτουργός στο πλαίσιο της κύριας Ανάκρισης θα αξιολογήσει τα στοιχεία ώστε να διαπιστώσει αν στην υπόθεση προκύπτουν ενδείξεις για απόκρυψη εισοδημάτων. Στο στόχαστρο της δικαστικής έρευνας θα τεθεί αν προκύπτουν φόροι που έπρεπε να πληρωθούν εάν δεν δηλώθηκαν όλα τα εισοδήματα των κατηγορουμένων, εάν δεν αποδόθηκε σωστά ο ΦΠΑ ή αν δηλώθηκαν ανακριβή ή ψευδή στοιχεία για να υπάρξει επιστροφή ΦΠΑ.