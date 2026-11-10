Στη Δανία ο Ζελένσκι για συνομιλίες με Σκανδιναβούς ηγέτες – Στο επίκεντρο αεράμυνα και ενέργεια

Στη Δανία βρίσκεται ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι , για συνομιλίες με τους ηγέτες των σκανδιναβικών χωρών, με επίκεντρο την ενίσχυση της αντιαεροπορικής άμυνας και την προστασία των ενεργειακών υποδομών της Ουκρανίας, ενόψει του χειμώνα.

Η συνάντηση στην Κοπεγχάγη πραγματοποιείται σε μια περίοδο συνεχιζόμενων ρωσικών επιθέσεων κατά ουκρανικών υποδομών, ενώ την ίδια ημέρα ξεκίνησαν στο Άμπου Ντάμπι οι τριμερείς συνομιλίες Ουκρανίας, Ρωσίας και ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου.

Ο Ζελένσκι συναντάται με τη Δανή πρωθυπουργό Μέτε Φρέντερικσεν, καθώς και με τους ομολόγους της από τη Σουηδία, τη Νορβηγία και τη Φινλανδία, προκειμένου να εξετάσουν την περαιτέρω στρατιωτική υποστήριξη προς το Κίεβο.

Στο επίκεντρο η αεράμυνα και η προστασία των ενεργειακών υποδομών

«Είμαι περήφανη που μπορώ να καλωσορίσω τον πρόεδρο Ζελένσκι και τους ηγέτες των σκανδιναβικών χωρών στη Δανία. Η μάχη των Ουκρανών για μια ελεύθερη Ουκρανία και μια ελεύθερη Ευρώπη συνεχίζεται», δήλωσε η Φρέντερικσεν.

Στη συνάντηση συμμετέχουν επίσης ο Σουηδός πρωθυπουργός Ουλφ Κρίστερσον, ο Νορβηγός Γιόνας Γκαρ Στέρε και ο Φινλανδός Πέτερι Όρπο.

Οι σκανδιναβικές χώρες συγκαταλέγονται στους βασικούς υποστηρικτές της Ουκρανίας, παρέχοντας στρατιωτική και οικονομική βοήθεια από την έναρξη της ρωσικής εισβολής τον Φεβρουάριο του 2022.

Η Δανή πρωθυπουργός υπογράμμισε την ανάγκη συνέχισης της υποστήριξης, επισημαίνοντας ότι οι ρωσικές επιθέσεις εξακολουθούν να πλήττουν αμάχους και κρίσιμες υποδομές.

«Σύντομα συμπληρώνονται πέντε χρόνια από τη μεγάλης κλίμακας εισβολή, η βροχή από βόμβες συνεχίζει να πέφτει πάνω στους αμάχους, σε κέντρα έκτακτης βοήθειας και σε εγκαταστάσεις ύδρευσης και θέρμανσης. Για τους λόγους αυτούς πρέπει να παραμείνουμε σταθεροί», τόνισε.

Νέα στρατιωτική βοήθεια από τη Δανία

Την ίδια ώρα, ο υπουργός Εξωτερικών της Δανίας, Λαρς Λόκε Ράσμουσεν, ανακοίνωσε, σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο TV2, ότι η Κοπεγχάγη θα διαθέσει νέα στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία, ύψους σχεδόν 642 εκατ. ευρώ.

Η ανακοίνωση εντάσσεται στη συνεχιζόμενη προσπάθεια ενίσχυσης των ουκρανικών αμυντικών δυνατοτήτων, με ιδιαίτερη έμφαση στην αντιμετώπιση των ρωσικών αεροπορικών επιθέσεων.

Παράλληλα, οι αστυνομικές αρχές της Κοπεγχάγης ανακοίνωσαν αυξημένα μέτρα ασφαλείας λόγω της επίσκεψης, επιβάλλοντας απαγόρευση πτήσεων drones πάνω από την πρωτεύουσα έως τις 12 Νοεμβρίου.

Σημειώνεται ότι πρόκειται για την πέμπτη επίσκεψη του Ζελένσκι στη Δανία από το 2023, λίγες εβδομάδες μετά τις επαφές που είχε στο Όσλο με Αμερικανούς απεσταλμένους για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.